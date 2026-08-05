Несмотря на то, что средняя зарплата в Запорожской области почти вдвое ниже столичной, за отдельные коммунальные услуги жители региона платят больше, чем киевляне. Журналисты сравнили тарифы на воду и транспорт в шести крупнейших городах Украины.

Коммунальные тарифы в Запорожской области продолжают бить по кошелькам — несмотря на то, что средняя зарплата в регионе почти вдвое ниже столичной, за отдельные услуги жители Запорожья платят больше, чем киевляне.

Как сообщает Inform.zp.ua, журналисты сравнили тарифы на воду и общественный транспорт в шести крупнейших городах Украины. Результаты оказались неутешительными для запорожцев: по уровню коммунальных расходов город обогнал даже столицу.

Зарплаты и тарифы: поразительный разрыв

По данным Минфина за апрель 2026 года, средняя зарплата в Киеве составляет 48 003 грн. В Запорожской области этот показатель — лишь 27 572 грн. То есть запорожцы зарабатывают в 1,7 раза меньше, а платят за коммуналку больше.

Для сравнения: в Днепропетровской области средняя зарплата — 29 787 грн, во Львовской — 28 027 грн, в Харьковской — 24 656 грн, в Одесской — 24 300 грн.

Вода: Запорожье vs Киев

Самый большой контраст — в тарифах на воду. В Запорожье с июня действует общий тариф КП «Водоканал» — 69,37 грн за кубометр (с НДС). В то же время в Киеве «Киевводоканал» берет 30,38 грн за кубометр — более чем вдвое дешевле.

Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко объяснила: тарифы последний раз пересматривали в 2022 году, а теперь полномочия по их утверждению государство передало общинам. По ее словам, стоимость электроэнергии, коагулянтов и химических реагентов для очистки воды выросла более чем на 250%.

Киевские власти пока сдерживают рост. «Киевводоканал» предлагал повысить тариф почти втрое — до 89 грн, но КГГА отклонила это предложение и планирует установить цену на уровне 63,79 грн за кубометр, согласованную с НКРЭКУ. Официального решения до сих пор нет.

Для сравнения: в Днепре вода стоит 81,92 грн/куб, в Одессе — 35,16 грн (с предложением повышения до 93,66 грн), во Львове — 25,88 грн (предлагают до 56,38 грн), в Харькове — 24,52 грн.

Транспорт: тоже не дешевле

В Запорожье новые тарифы на проезд действуют с мая. Частные маршрутки — 25 грн, коммунальный транспорт — 20 грн наличными или 15 грн при безналичном расчете. В Киеве разовый билет в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах стоит 30 грн, а частные маршрутки — 20–25 грн в зависимости от маршрута.

То есть по стоимости проезда в маршрутках Запорожье и Киев фактически сравнялись, хотя доходы запорожцев значительно ниже. В Днепре частные автобусы стоят 23–25 грн, коммунальный электротранспорт — 10 грн. В Одессе маршрутки — 25 грн, трамваи и троллейбусы — 15 грн. Во Львове проезд картой — 26 грн, наличными — 30 грн, через «ЛеоКарт» — 23 грн. Харьков остается единственным крупным городом с бесплатным проездом.

Как сэкономить на коммуналке в Запорожье

Жителям Запорожья, желающим уменьшить расходы, стоит обратить внимание на несколько возможностей:

Субсидия. Оформить жилищную субсидию можно через Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или онлайн через портал «Дія». Необходимы: заявление, декларация о доходах, паспорт, ИНН. Рассмотрение длится до 10 дней.

Оформить жилищную субсидию можно через Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или онлайн через портал «Дія». Необходимы: заявление, декларация о доходах, паспорт, ИНН. Рассмотрение длится до 10 дней. Безналичная оплата проезда. В коммунальном транспорте Запорожья безналичный расчет дает скидку 25% — 15 грн вместо 20 грн.

В коммунальном транспорте Запорожья безналичный расчет дает скидку 25% — 15 грн вместо 20 грн. Счетчики. Установка приборов учета воды помогает платить только за фактически потребленный объем, а не по нормативу.

Запорожье оказалось в уникальной ситуации: более низкие доходы не помешали городу обогнать столицу по уровню коммунальных тарифов. И пока власти Киева сдерживают рост цен на воду, запорожцы уже платят полную стоимость — 69,37 грн за каждый кубометр.

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