Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве доступна бесплатно и направлена ​​на покрытие базовых потребностей населения.

В Киеве стартовала программа гуманитарная помощь для пенсионеров, направленная на поддержку престарелых и внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Инициатива предусматривает выдачу одежды, обуви и средств гигиены для людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Охват включает переселенцев, многодетные семьи, лиц с инвалидностью и граждан старшего возраста.

Пункты выдачи работают в разных районах столицы, в частности, в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском. Локации размещены на улицах Ломоносова, Харьковском шоссе, Закревского, Курнатовского, Озерной, Цитадельной, Ярославской, Игната Юры, Воздухофлотском проспекте и проспекте Победы.

Дополнительно территориальные центры социального обслуживания предоставляют продукты длительного хранения и базовые бытовые товары. Обратиться можно лично или по телефону.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве доступна бесплатно и направлена ​​на покрытие базовых потребностей населения. Для оформления советуют иметь документы, подтверждающие социальный статус получателя.

Организаторы призывают не откладывать обращение во избежание очередей и быстрее получить поддержку. В планах расширение сети пунктов и привлечение новых категорий граждан.

Информацию об адресах и контактах можно получить в территориальных центрах или через городские официальные ресурсы. Программа продолжает работу, обеспечивая необходимую поддержку жителям столицы.

Источник: Ukrainian.City

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