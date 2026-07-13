Гуманитарная помощь пенсионерам в Киеве предоставляется бесплатно и позволяет покрыть основные потребности в сложный период.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве приступила к работе в рамках новой программы поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых групп, сообщает Politeka.

Инициатива предусматривает выдачу одежды, обуви и средств гигиены оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Программа включает детей, женщин, переселенцев, людей старшего возраста, малообеспеченные и многодетные семьи, а также лиц с инвалидностью. Необходимые вещи предоставляются в специально определенных пунктах, расположенных в разных районах столицы.

Пункты выдачи работают в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. Локации включают улицы Ломоносова, Харьковское шоссе, Закревского, Курнатовского, Озерную, Цитадельную, Ярославскую, Юрия Гната, Воздухофлотский проспект и проспект Победы.

Дополнительно получить поддержку можно через территориальные центры социального обслуживания. Там предоставляются продукты длительного хранения и базовые бытовые товары. Для этого достаточно лично обратиться или предварительно согласовать визит по телефону.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется бесплатно и позволяет покрыть основные потребности в сложный период. Программа работает каждый день, а для ускорения оформления советуют иметь при себе документы, подтверждающие статус получателя.

Организаторы призывают не медлить с обращением, чтобы избежать очередей и получить необходимую поддержку.

В перспективе планируется расширение инициативы: увеличение количества пунктов выдачи и привлечение новых категорий граждан.

Подробности и контакты для получения помощи доступны в территориальных центрах социального обслуживания и на официальных ресурсах города.

Источник: UkrainianCity

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