Специалисты отмечают, что доплаты для пенсионеров в Киевской области призваны частично компенсировать затраты на ежедневные нужды.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области начали начислять в соответствии с положениями госбюджета-2026, сообщает Politeka.

Финансовая поддержка направлена ​​на пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе.

Размер прибавки вырос до 1038 гривен. Повышение связано с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных до 2595 гривен. По сравнению с предыдущим периодом сумма выросла более чем на 90 гривен.

Право на получение средств имеют граждане в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в регулярном медицинском надзоре и не имеющие трудоспособных родственников. Помощь доступна также тем, кто не участвует в других социальных программах и не имеет установленной инвалидности.

Для оформления выплат необходимо пройти врачебно-консультативную комиссию. После обследования заявитель получает соответствующее заключение и подает документы в Пенсионный фонд. Среди обязательных – паспорт, идентификационный код, медицинское подтверждение потребности в уходе и справки об отсутствии других начислений.

Специалисты отмечают, что доплаты для пенсионеров в Киевской области призваны частично компенсировать расходы на ежедневные нужды и повысить уровень социальной защиты.

В ведомстве советуют заранее уточнять график работы комиссий и подавать документы без промедлений во избежание возможных задержек с выплатами.

Также гражданам рекомендуют следить за обновлениями законодательства, ведь условия получения пособия могут изменяться в зависимости от экономической ситуации.

В то же время эксперты отмечают, что своевременное оформление документов позволит избежать очередей и обеспечит стабильное получение финансовой поддержки.

Источник: НовиниЛайв

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