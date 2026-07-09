Украинцам посоветовали подготовиться к графику отключения света в Киевской области на 10 июля.

Украинцам показали плановые графики отключения света на 10 июля, которые вводятся по отдельным адресам в Киевской области, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Киевской области на 10 июля необходимы для технического обслуживания энергетической инфраструктуры, проверки состояния оборудования, замены изношенных элементов и устранения возможных неисправностей. Благодаря этому энергетики стремятся повысить надежность электроснабжения и минимизировать риск аварийных отключений.

Графики отключения света в Киевской области на 10 июля продлятся в селе Харкивци, однако обесточат только отдельные адреса:

Сонячна — 28, 32, 33А

Также в Бучанской общине состоятся плановые отключения электроэнергии. 10 июля ДТЭК «Киевские региональные электросети» будет проводить профилактические работы с 09:00 до 19:00 по следующим адресам:

село Сыняк: ул. Кыивська;

село Червоне: ул. Покровська.

село Ракивка: ул. Чайкы.

Одни из самых продолжительных плановых обесточений запланированы в селе Мазинкы, где ремонтные бригады будут работать с 08:30 до 20:00. Без электроснабжения временно останутся жители ряда домов по следующим адресам:

Альтыцька — 1, 10, 100, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24А, 25, 27, 29, 2А, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93А, 94, 94 ТП-571, 98

Вышнева — 1, 10, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Зарична — 1, 12, 2, 3, 4, 5, 8

Левадня — 1, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 7, 9

Лугова — 1, 2, 3

Мыру — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 35 ТП-60, 37, 39, 39-А, 39-Б, 39-В, 39-Г, 4, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9

Полиська — 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 ТП-627, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41А, 42, 43, 43 ТП-96, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 8, 9

Польова — 10, 11, 12, 13, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24А, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Украинкы Леси — 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Центральна — 1, 10, 103, 107, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18-А, 19, 1А, 1-А, 2, 20, 21, 22, 23А, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55_ТП-59, 56, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 73, 79, 8, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 97

Шевченка — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 31/А, 33, 34, 35, 36, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Альтыцькый — 1, 2, 3, 4

пров. Шевченка — 1, 2, 7.

Источник: Переяславская территориальная община.

Источник: Бучанский городской совет

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: какая новая проблема возникла.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: где еще можно найти убежище.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: кто получит 1500 гривен.