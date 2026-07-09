Українцям порадили підготуватися до графіків відключення світла у Київський області на 10 липня.

Українцям показали планові графіки відключення світла на 10 липня, що вводять за окремими адресами у Київський області, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Київський області на 10 липня необхідні для технічного обслуговування енергетичної інфраструктури, перевірки стану обладнання, заміни зношених елементів та своєчасного усунення можливих несправностей. Завдяки цьому енергетики прагнуть підвищити надійність електропостачання та мінімізувати ризик аварійних відключень.

Графіки відключення світла у Київський області на 10 липня будуть тривати в селі Харківці, проте знеструмлять тільки окремі адреси:

Сонячна — 28, 32, 33А

Також у Бучанській громаді відбудуться планові відключення електроенергії. 10 липня ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи з 09:00 до 19:00 години за такими адресами:

село Синяк: вул. Київська;

село Червоне: вул. Покровська.

село Раківка: вул. Чайки.

Одні з найтриваліших планових знеструмлень заплановані у селі Мазінки, де ремонтні бригади працюватимуть з 08:30 до 20:00. Без електропостачання тимчасово залишаться мешканці низки будинків за такими адресами:

Альтицька — 1, 10, 100, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24А, 25, 27, 29, 2А, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93А, 94, 94 ТП-571, 98

Вишнева — 1, 10, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Зарічна — 1, 12, 2, 3, 4, 5, 8

Левадня — 1, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 7, 9

Лугова — 1, 2, 3

Миру — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 35 ТП-60, 37, 39, 39-А, 39-Б, 39-В, 39-Г, 4, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9

Поліська — 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 ТП-627, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41А, 42, 43, 43 ТП-96, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 8, 9

Польова — 10, 11, 12, 13, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24А, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Українки Лесі — 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Центральна — 1, 10, 103, 107, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18-А, 19, 1А, 1-А, 2, 20, 21, 22, 23А, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55_ТП-59, 56, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 73, 79, 8, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 97

Шевченка — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 31/А, 33, 34, 35, 36, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Альтицький — 1, 2, 3, 4

пров. Шевченка — 1, 2, 7.

Джерело: Переяславська територіальна громада.

Джерело: Бучанська міська рада

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