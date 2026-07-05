Саме за цим принципом розподіляється безкоштовне житло для ВПО у Київській області.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області доступне в межах державної програми тимчасового розселення, повідомляє Politeka.

У Київському регіоні внутрішньо переміщеним особам надають можливість проживання у спеціально підготовлених помешканнях за державною підтримкою. Ініціатива спрямована на людей, які через війну втратили власний дім і потребують безпечних умов.

Проживання за програмою, як правило, передбачене строком до одного року. Якщо родина або окрема людина не може знайти інше житло, термін дозволяють продовжити після повторного розгляду ситуації.

Житлова норма встановлена на рівні не менше шести квадратних метрів на одну особу. Рішення про поселення ухвалюють за бальною системою, яка враховує ступінь потреби у тимчасовому розміщенні. Саме за цим принципом розподіляється безкоштовне житло для ВПО у Київській області.

Перевага надається багатодітним родинам, сім’ям з дітьми, вагітним жінкам, людям з втратою працездатності та пенсіонерам, чиї оселі були зруйновані або стали непридатними для життя.

Програма забезпечує базові умови проживання. Йдеться про безпечні приміщення, доступ до комунікацій та можливість самостійно готувати їжу. Також передбачена допомога у побутових питаннях і підтримка під час адаптації.

Для участі у програмі необхідно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, органі місцевого самоврядування або районній державній адміністрації. Після подання документів формується облікова справа та присвоюється індивідуальний номер для подальшого контролю розподілу помешкань.

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