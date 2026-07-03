Подорожчання продуктів в Київській області найбільше позначилося на одному з товарів.

Подорожчання продуктів в Київській області триває, передає Politeka.

На початку липня найбільше змінилася вартість плавленого сиру, тоді як борошно залишилося майже без коливань, а копчена ковбаса після тривалого періоду високих показників помітно подешевшала.

Станом на 2 липня середня вартість плавленого сиру «Ферма Дружба» 55% вагою 70 грамів становить 31,76 гривні. Найдорожчу пропозицію зафіксували в Auchan — 33,10 гривні. У Megamarket товар коштує 31,00 гривню, у Metro — 31,43, а в Novus — 31,49.

Порівняно із середнім рівнем за червень, який дорівнював 27,72 гривні, продукт додав 4,54 гривні. Наприкінці місяця відбулося різке зростання: якщо 25 червня середній показник складав 29,70 гривні, то вже наступного дня він піднявся до нинішнього рівня.

Копчена ковбаса «Алан Брауншвейська» вагою 375 грамів зараз продається за середньою ціною 306,34 гривні. Придбати її можна у Metro. Хоча за місячний період показник зріс на 36,04 гривні порівняно з початком червня, відносно середнього значення минулого місяця у 375,75 гривні спостерігається суттєве здешевлення.

Менш помітні зміни відбулися у сегменті бакалії. Пшеничне борошно «Хуторок» у фасуванні 2 кілограми в середньому коштує 70,96 гривні. У Novus його продають за 67,92 гривні, тоді як у Megamarket цінник становить 74,00 гривні.

За останній місяць середня вартість борошна збільшилася лише на 1,41 гривні. Після незначного підвищення на початку червня показник практично не змінювався до перших днів липня.

Таким чином, подорожчання продуктів в Київській області найбільше позначилося на плавленому сирі. Борошно зберігає відносну стабільність, тоді як ситуація з копченою ковбасою демонструє зміну цінових тенденцій після попереднього періоду високих показників.

Джерело: Мінфін

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