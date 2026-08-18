Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 19 по 25 серпня показує, що найтепліше буде до +31°, а перепад температур за тиждень залишиться помірним.

Прогноз погоди на тиждень в Одеській області знову привертає увагу мешканців регіону, адже синоптики очікують пік тепла до +31° у другій половині тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури з 19 по 25 серпня коливатимуться від +25° до +31°.

У середу, 19 серпня, повітря прогріється до +25°, а вночі охолодиться до +19°. Небо буде малохмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 20 серпня, температура вдень підніметься до +26°, вночі опуститься до +20°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У п’ятницю, 21 серпня, стовпчики термометрів удень покажуть +26°, а вночі — +23°. Небо залишиться малохмарним, дощу не передбачається.

У суботу, 22 серпня, вдень очікується +27°, вночі — +22°. Хмарність малохмарна, опадів не буде.

У неділю, 23 серпня, температура сягне піку тижня — +31° вдень, вночі ж утримається на позначці +23°. Небо малохмарне, без опадів.

У понеділок, 24 серпня, вдень очікується +30°, а вночі повітря залишиться теплим — +27°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У вівторок, 25 серпня, температура вдень опуститься до +28°, вночі — до +25°. Хмарність мінлива, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане неділя, 23 серпня, коли повітря прогріється до +31°, а найпрохолодніше буде у середу, 19 серпня, — усього +25°. Перепад температур за тиждень становить 6°. Опади синоптики прогнозують лише у середу, 19 серпня.

У дні з температурою від +28° одесити мають пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і не забувати про захист від сонця. У середу, 19 серпня, коли можливі опади, варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом.

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