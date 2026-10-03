Ціни на пальне в Україні знову пішли вгору після загострення ситуації на Близькому Сході. Середня вартість бензину А-95 перевищила 89 гривень за літр, а дизельне пальне вже коштує понад 98 гривень.

Ціни на пальне в Україні знову пішли вгору — після загострення на Близькому Сході бензин і дизель помітно подорожчали на всіх заправках. Щоб отримати актуальні цифри станом на 1 жовтня, «24 Канал» зібрав дані «Консалтингової групи А-95».

Середні ціни на пальне по країні наразі такі: А-95 преміум коштує 93,55 гривні за літр, звичайний А-95 — 89,26 гривні, А-92 — 85,93 гривні. Найдорожчим залишається дизельне пальне — 98,43 гривні за літр, а автогаз тримається на рівні 43,92 гривні.

Скільки коштує пальне в областях

Найвищі ціни на бензин А-95 преміум зафіксували у Львівській області — 94,23 гривні за літр, а найнижчі — у Дніпропетровській, де пальне цього класу віддають по 92,40 гривні. Вартість дизеля коливається від 98,16 гривні (Дніпропетровська область) до 98,83 гривні (Одеська область).

У Київській області А-95 преміум продають по 93,60 гривні, А-95 — по 88,87, а А-92 — по 82,63 гривні, тоді як дизель коштує 98,57 гривні. У Харківській області цифри майже такі самі: преміум — 93,90, А-95 — 88,81, А-92 — 85,60, дизель — 98,79 гривні.

Чого чекати далі

Експерт паливного ринку Сергій Куюн у коментарі «24 Каналу» пояснив, що найближчим часом ціна може триматися на рівні 93–94 гривні за літр, але зростання до 100 гривень очікувати не варто. «Ціна стабілізувалась, вона не дуже низька у світі, але 100 гривень там не проглядається», — зазначив він.

Що робить держава

Антимонопольний комітет продовжує розслідування ситуації на ринку. Його очільник Павло Кириленко заявив, що говорити про змову наразі недоречно — доказів зловживання монополією не виявили, а подорожчання є реакцією на близькосхідну кризу.

Водночас «Укрнафта» реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, щоб сформувати орієнтир справедливої ціни. Нагадаємо, програма кешбеку на пальне вже завершилася — нею скористалися майже 2,3 мільйона українців, які отримували 15% компенсації за дизель, 10% за бензин і 5% за автогаз.

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