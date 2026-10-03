Цены на топливо в Украине снова пошли вверх после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Средняя стоимость бензина А-95 превысила 89 гривен за литр, а дизельное топливо уже стоит более 98 гривен.

Цены на топливо в Украине снова пошли вверх — после обострения на Ближнем Востоке бензин и дизель заметно подорожали на всех заправках. Чтобы получить актуальные цифры по состоянию на 1 октября, «24 Канал» собрал данные «Консалтинговой группы А-95».

Средние цены на топливо по стране сейчас такие: А-95 премиум стоит 93,55 гривни за литр, обычный А-95 — 89,26 гривни, А-92 — 85,93 гривни. Самым дорогим остается дизельное топливо — 98,43 гривни за литр, а автогаз держится на уровне 43,92 гривни.

Сколько стоит топливо в областях

Самые высокие цены на бензин А-95 премиум зафиксировали во Львовской области — 94,23 гривни за литр, а самые низкие — в Днепропетровской, где топливо этого класса продают по 92,40 гривни. Стоимость дизеля колеблется от 98,16 гривни (Днепропетровская область) до 98,83 гривни (Одесская область).

В Киевской области А-95 премиум продают по 93,60 гривни, А-95 — по 88,87, а А-92 — по 82,63 гривни, тогда как дизель стоит 98,57 гривни. В Харьковской области цифры почти такие же: премиум — 93,90, А-95 — 88,81, А-92 — 85,60, дизель — 98,79 гривни.

Чего ждать дальше

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн в комментарии «24 Каналу» пояснил, что в ближайшее время цена может держаться на уровне 93–94 гривни за литр, но роста до 100 гривен ожидать не стоит. «Цена стабилизировалась, она не очень низкая в мире, но 100 гривен там не просматривается», — отметил он.

Что делает государство

Антимонопольный комитет продолжает расследование ситуации на рынке. Его глава Павел Кириленко заявил, что говорить о сговоре сейчас неуместно — доказательств злоупотребления монополией не выявили, а подорожание является реакцией на ближневосточный кризис.

В то же время «Укрнафта» будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, чтобы сформировать ориентир справедливой цены. Напомним, программа кешбэка на топливо уже завершилась — ею воспользовались почти 2,3 миллиона украинцев, которые получали 15% компенсации за дизель, 10% за бензин и 5% за автогаз.

Ранее Politeka сообщала, дефицит бензина охватывает все больше территорий в рф: на АЗС снова вводят лимиты.