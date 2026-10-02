Блокирование карт для выплаты пенсии становится все более частой проблемой для украинских пенсионеров — в 2025 году под финансовый мониторинг попала каждая пятая такая карта.

Хотя чаще всего деньги исчезают, когда мошенники снимают деньги с банковских карт через перевыпуск SIM-карты, многие украинцы рискуют остаться без собственных средств по другой причине. Блокирование карт по правилам финансового мониторинга становится массовым: в 2025 году под проверки попала каждая пятая карта для выплаты пенсии, и количество таких блокировок выросло.

О том, за что пенсионеру могут заблокировать банковскую карту, рассказал юрист Михаил Вулах, как сообщает ТСН. Он пояснил, что мониторинг счетов проводят не люди, а банковские алгоритмы, которые реагируют на нетипичные операции, поэтому карту иногда блокируют даже случайно.

За что блокируют пенсионные карты: главные причины

Чаще всего под блокировку попадают карты, которыми долго не пользовались. По новым правилам финансового мониторинга счет могут заблокировать, если на нем нет движения как минимум полгода. Например, когда пенсионер получает выплаты на карту, но не тратит деньги в течение 180 дней подряд.

Заблокировать карту могут также за подозрительные платежи. Если на счет постоянно поступают переводы с описаниями вроде «возврат долга» или «обмен валют», банк может заподозрить незарегистрированную предпринимательскую деятельность. Другими распространенными причинами являются истечение срока действия карты и большое количество платежей от разных людей, что похоже на мошенническую схему.

Как избежать блокировки пенсионной карты

Юрист советует регулярно пользоваться картой: получать пенсию и тратить ее на свои нужды, делать транзакции или снимать наличные хотя бы раз в 180 дней. Также следует проверять срок действия карты и при необходимости перевыпускать ее в банке.

Тем, кто пользуется картой нечасто, советуют сохранять все чеки об оплатах и снятии наличных. Кроме того, не стоит соглашаться на просьбы посторонних людей принять средства на свою карту, чтобы затем снять их наличными.

За что еще банк может заблокировать карту

Обычно карты блокируют без предупреждения, хотя иногда банк присылает сообщение о подозрительной активности и просит предоставить дополнительные документы. Подозрение вызывают снятие большой суммы наличными в необычном месте, крупные онлайн-покупки ночью, получение большой суммы и ее вывод наличными. Отдельно банковские системы отслеживают операции с криптовалютой на сумму более 30 тысяч гривен и транзакции на 400 тысяч гривен и более.

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