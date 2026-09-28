Щоб у 2026 році вийти на пенсію за віком і отримувати близько 10 000 гривень, потрібен суттєвий офіційний стаж і чимала зарплата. Розповідаємо про точні вимоги Пенсійного фонду та формулу розрахунку.

Мінімальна пенсія в Україні та перспективи її зростання — тема, яка непокоїть багатьох. Але питання «яку пенсію отримуватиму» залежить не лише від державних гарантій, а й від того, скільки років людина офіційно працювала та яку зарплату отримувала. За матеріалами Пенсійного фонду України (ПФУ), на які посилається видання Новини.LIVE, у 2026 році на виплату в 10 000 гривень можуть розраховувати далеко не всі.

Право на пенсію за віком виникає лише за дотримання вимог пенсійного законодавства. Ключову роль відіграє офіційний дохід, з якого протягом усього трудового шляху сплачувалися внески, тому сума в кожного виходить індивідуальною.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію у 2026 році

У 2026 році діють такі вимоги до страхового стажу залежно від віку виходу на пенсію:

60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу;

— щонайменше 33 роки страхового стажу; 63 роки — від 23 років стажу;

— від 23 років стажу; 65 років — мінімум 15 років стажу.

Саме стаж є першою умовою, яку перевіряє ПФУ під час призначення виплат. Без нього претендувати на пенсію за віком у 60 років неможливо.

Як розраховують пенсію: формула

Розмір виплати обчислюється за формулою: Пенсія = ЗП × КЗ × КС, де:

ЗП — середня зарплата за останні три роки перед виходом на пенсію;

— середня зарплата за останні три роки перед виходом на пенсію; КЗ — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати;

— індивідуальний коефіцієнт заробітної плати; КС — коефіцієнт страхового стажу.

Скільки заробляти, щоб отримувати 10 000 грн

За даними пенсійного калькулятора, на який посилається джерело, чоловікові, який планує вийти на пенсію в 60 років за загальними правилами, для виплати приблизно в 10 000 гривень потрібно мати не менше 33 років загального страхового стажу та офіційний дохід на рівні 27 700 гривень.

Це орієнтовна сума: остаточний результат може змінитися через надбавки та доплати, передбачені законодавством. Зокрема, наразі пенсіонерам нараховуються надбавки «за віком», щомісячні виплати за особливі заслуги (від 23% до 35%), за статус «ветеран війни» або «почесний донор».

Доплата за понаднормовий стаж

Окремо призначають доплати тим, хто має понаднормовий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років). Вона становить 1% від пенсії за кожен додатковий рік, але не більше 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних — 25,95 гривні. Тобто за 10 років стажу понад норму доплатять 259 гривень.

Як дізнатися орієнтовний розмір своєї пенсії

Приблизну суму майбутньої виплати можна оцінити самостійно, знаючи вік, страховий стаж та рівень офіційної зарплати. Для цього достатньо скористатися пенсійним калькулятором, який враховує ці три ключові показники.

Раніше Politeka повідомляла, пенсія за понаднормовий стаж: у ПФУ розповіли, скільки додадуть до виплат.

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