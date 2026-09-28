Подорожчання бензину продовжується — у понеділок, 28 вересня, кілька найбільших мереж АЗС переписали цінники, і преміальне пальне вже сягнуло 104 гривень за літр.

Подорожчання бензину в Україні знову набирає обертів — станом на 28 вересня 2026 року кілька найбільших мереж автозаправних станцій оновили ціни на пальне. Як повідомляє ТСН із посиланням на РБК-Україна, найдорожчим наразі є пальне на заправках SOCAR.

Тут дизель продають по 103–104 гривні за літр, а преміальний бензин сягнув позначки 104 гривні. Саме ця мережа наразі тримає найвищі цінники серед великих гравців українського ринку пального.

ОККО та WOG зрівняли ціни

У мережах ОККО та WOG ціни на преміальне пальне практично зрівнялися. Преміальний бензин і дизель тут коштують однаково — по 102,90 гривні за літр, що теж уже перевищує психологічну позначку у 100 гривень. Водночас інші види пального в цих мережах тримаються нижче за 100 гривень за літр.

Де найдешевше заправитися

Найдешевшою серед великих мереж залишається «Укрнафта». Тут преміальний бензин зріс до 91,90 гривні за літр, а дизель тримається нижче критичної межі — у діапазоні 97,90–99,90 гривні за літр.

Отже, розрив між найдорожчим і найдешевшим преміальним бензином на АЗС України нині становить понад 12 гривень на літрі: за літр на SOCAR доведеться віддати 104 гривні, тоді як на «Укрнафті» — 91,90 гривні.

Що буде з цінами далі

Українські експерти паливного ринку не радять чекати, що подорожчання бензину зупиниться найближчим часом. Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн запевняє, що АЗС працюють і постачання є, проте через ворожі атаки на логістичні коридори можливі тимчасові перебої.

Генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін прогнозує, що вже у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости — до 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій сягнути навіть 140–145 гривень.

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