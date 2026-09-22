Експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін спрогнозував, що дизель у лютому 2027 року може подорожчати до 115–120 грн/л, а за песимістичним сценарієм — до 140 грн.

Подорожчання бензину в Україні взимку може встановити новий рекорд — експерт паливного ринку та засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін прогнозує, що дизельне пальне в лютому 2027 року коштуватиме 115–120 гривень за літр, а бензин — приблизно 105–110 грн. Але це лише оптимістичний сценарій.

Як повідомляє Auto24, прогноз експерта виглядає тим реалістичнішим, що ціни вже зараз наблизилися до позначки 100 грн за літр дизеля. Станом на 22 вересня середня вартість дизельного пального в Україні становить близько 98,55 грн/л, а бензину А-95 — 89,15 грн/л. На окремих заправках дизель уже продають по 103–104 грн за літр.

Чому пальне може знову подорожчати

Дмитро Льоушкін називає одразу кілька чинників, які можуть підштовхнути ціни вгору. Передусім — наступний етап підвищення акцизів, продовження війни та складний зимовий період, який впливає і на український ринок, і на європейські котирування нафтопродуктів.

«Я вважаю, що потрібно рахувати, що дизель буде десь по 115–120 гривень у лютому. Тому що акцизи, тому що я не бачу вирішення питання війни. Взимку ми будемо переживати досить важку зиму», — прогнозує Дмитро Льоушкін.

Підстави говорити про подальше збільшення податкового навантаження справді є. Україна має затверджений графік щорічного підвищення акцизів на пальне до кінця 2027 року, після чого з 2028 року ставка для бензину має становити 359 євро за 1000 літрів, для дизпального — 330 євро.

Психологічна позначка вже пройдена

Прогноз у 115–120 гривень перестає виглядати фантастично, якщо порівняти його з нинішніми цінами. Нещодавно ціни на бензин і дизель різко пішли вгору, і в низці великих мереж дизель наблизився до психологічної позначки 100 грн за літр. Влітку європейські котирування дизеля підскочили до 1249 доларів за тонну, що швидко відобразилося на українських АЗС.

Причому ситуація може розвертатися так само швидко у протилежний бік. Ще в червні дизельне пальне в Україні опускалося нижче 80 гривень за літр, коли дешевшав імпортний ресурс. Це показує, наскільки залежним залишається український ринок від європейських котирувань нафтопродуктів.

Є значно гірший сценарій

115–120 гривень за літр дизеля Льоушкін називає скоріше оптимістичним прогнозом. За несприятливого розвитку подій ціна теоретично може бути значно вищою. «120 гривень — це 2,4 євро. Це та ціна, яка зараз є однією з найнижчих у Європі, і вона до нас повертається десь із періодичністю у три-чотири місяці», — пояснює експерт.

За його оцінкою, якщо європейські ціни, які зараз доходять до еквівалента 2,8–2,9 євро за літр, із певним часовим лагом проявляться на українському ринку, теоретично можна отримати дизель приблизно по 140–145 гривень за літр. Бензин у такому сценарії подорожчав би до 130 грн.

Що буде з бензином

За прогнозом Льоушкіна, бензин взимку залишатиметься дешевшим за дизель приблизно на 10 гривень за літр. Якщо базовий сценарій реалізується і дизель у лютому коштуватиме 115–120 грн, бензин може вийти приблизно на 105–110 грн/л. Це означало б помітне подорожчання від нинішнього рівня — середня ціна А-95 наразі становить близько 89 гривень за літр.

При цьому сам Льоушкін наголошує, що не вважає песимістичний сценарій у 140 гривень найбільш реалістичним і схилився до того, що дизель все ж коштуватиме 115–120 грн. Фактична ціна пального взимку залежатиме від світових цін на нафту й нафтопродукти, валютного курсу, ситуації з імпортом, податків та перебігу війни.

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