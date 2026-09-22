Активісти ініціативи «Стаж під вогнем» вимагають додатково зараховувати страховий стаж мобілізованим, які виконували завдання в районі бойових дій.

Пенсія за 40 років стажу хвилює багатьох українців, а для мобілізованих військових правила накопичення цього стажу пропонують переглянути. У межах ініціативи «Стаж під вогнем» активісти вимагають додатково зараховувати страховий стаж тим, хто виконував завдання безпосередньо в районі бойових дій. У Мінсоцполітики пояснили, що норма «місяць служби за три» не стосується звичайної пенсії за віком.

Про це повідомило видання «Ветеран», передають Новини.LIVE. Учасники ініціативи — активісти, ветерани, військові та родини людей, які перебували чи перебувають у полоні держави-агресора, — направили колективне звернення до п'яти державних посадовців із питанням можливих змін у законодавстві щодо пенсійного забезпечення мобілізованих.

Як зараз рахують стаж мобілізованим

Нині період служби мобілізованого зараховують до страхового стажу за правилом «один місяць служби — один місяць стажу». На це активісти вказують, посилаючись на статтю 24 Закону України №1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Водночас військовий під час служби може перебувати безпосередньо в районі бойових дій, зазнати поранення або потрапити в полон. На думку ініціаторів, такі обставини мають враховуватися під час визначення майбутнього пенсійного забезпечення, адже захисник у зоні активних бойових дій не має змоги працювати за звичним графіком цивільного працівника.

Чому «місяць за три» не працює для звичайної пенсії

У Мінсоцполітики пояснили, що норма, за якою один місяць служби може зараховуватися як три, не застосовується до страхового стажу, потрібного для призначення звичайної пенсії за віком. Таке співвідношення стосується вислуги років під час призначення спеціальної пенсії військовослужбовцям.

Для мобілізованих передбачено інший механізм — можливість дострокового призначення пенсії за віком за меншої тривалості необхідного страхового стажу. У відомстві наголошують: закони №2262 і №1058 регулюють різні за правовою природою види пенсійного забезпечення.

Що планує змінити держава

У Мінсоцполітики повідомили, що зараз завершується підготовка законопроєкту про комплексну пенсійну реформу. Одним із ключових напрямів стане запровадження єдиних підходів до визначення розміру пенсій залежно від сплачених страхових внесків.

Також планують перетворити спеціальні пенсії на професійне пенсійне забезпечення. Окремо у відомстві заявили про намір запровадити додаткову державну виплату для ветеранів, які захищали Україну від збройної агресії РФ, — її розмір залежатиме від тривалості бойового досвіду.

Що варто знати мобілізованим уже зараз

Страховий стаж за час служби зараховують за правилом «місяць за місяць».

Норма «місяць за три» діє лише для вислуги років при спеціальній військовій пенсії.

Мобілізовані мають право на дострокову пенсію за віком за меншої тривалості стажу.

Перегляд правил зарахування стажу поки є ініціативою, а не ухваленою зміною законодавства.

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