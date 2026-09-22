З 1 жовтня українці можуть побачити оновлені нарахування в платіжках за комунальні послуги. Регулятори завершують аналіз розрахунків підприємств, а в уряді запевняють, що різких стрибків не буде.

Тарифи на воду на Кіровоградщині також перебувають у стадії перегляду, а загалом з 1 жовтня українці можуть побачити оновлені нарахування за комунальні послуги. Як повідомляє «Перший бізнесовий», регулятори завершують аналіз розрахунків, поданих підприємствами галузі, — у них враховано подорожчання енергоресурсів, ремонт мереж та відновлення інфраструктури.

Що можуть переглянути в тарифах

У сфері електроенергії розглядають оновлення тарифної моделі для населення. Енергокомпанії наголошують, що витрати на підтримку мереж та закупівлю ресурсу зросли, тож питання перегляду тарифів залишається актуальним. Остаточне рішення залежатиме від фінансових показників ринку та обсягів державної компенсації.

Газ для побутових споживачів наразі лишається за фіксованою ціною. Водночас оператори газорозподільних мереж подали заявки на перегляд тарифів на розподіл, пояснюючи це збільшенням витрат на утримання інфраструктури та ремонт обладнання. НКРЕКП аналізує ці розрахунки й може ухвалити рішення вже найближчим часом.

У водопостачанні та водовідведенні зміни торкнуться тих підприємств, які довели необхідність перегляду тарифів через подорожчання електроенергії, пального й матеріалів. Частина компаній уже отримала погодження регулятора, решта проходять фінальну перевірку.

Головне завдання регуляторів, зазначають у виданні, — утримати баланс між фінансовою стабільністю комунальних підприємств і спроможністю громадян оплачувати послуги. Для соціально вразливих груп уряд обіцяє розширити програми субсидій та адресної підтримки.

Хто може розраховувати на субсидію

Якщо після можливого перегляду тарифів платіжка стане непідйомною, найпростіший спосіб зменшити витрати — оформити житлову субсидію. Її надають родинам, у яких витрати на комуналку перевищують визначену частку сукупного доходу. Оформити допомогу можна онлайн через «Дію», на порталі Пенсійного фонду або особисто в сервісному центрі ПФУ.

Як перевірити правильність нарахувань

Після отримання оновленої платіжки варто звірити тариф із чинним рішенням регулятора або органу місцевого самоврядування. Якщо сума здається завищеною, зверніться до свого постачальника послуги з письмовою заявою про перерахунок — надавач зобов'язаний відповісти у встановлений строк.

Раніше Politeka повідомляла, у Полтаві тарифи водоканалу зросли у 2,5 раза.