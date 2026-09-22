Мобілізація в Україні триває, і багатодітні батьки мають законне право на відстрочку, але воно не діє автоматично — щоб його не втратити, потрібно правильно оформити документи через ТЦК.

Мобілізація в Україні має чіткі правила щодо відстрочки для багатодітних батьків, однак саме право на неї не надається автоматично — його потрібно оформити та підтвердити документами, інакше його можна втратити.

Як повідомляє ТСН, право на відстрочку пояснив адвокат АБ «Володимира Ткачука» Володимир Ткачук у коментарі «Суспільне Житомир». Воно передбачене пунктом 3 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і стосується як чоловіків, так і жінок, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Ключова умова — саме утримання дітей, а не лише факт батьківства. Якщо дитина проживає окремо від батька, це не позбавляє його права на відстрочку, але доведеться довести фінансову участь у вихованні — зокрема регулярну сплату аліментів.

Які документи потрібні для ТЦК

Щоб скористатися правом, військовозобов'язаний має подати заяву на ім'я голови комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки. До неї додають військово-обліковий документ, свідоцтва про народження всіх дітей, свідоцтво про шлюб. Якщо батьки розлучені або діти народжені в різних шлюбах — рішення суду про аліменти та довідку про відсутність заборгованості.

Коли домовленість про утримання дітей добровільна, подають нотаріальний договір між батьками. Документи, видані за кордоном, потрібно легалізувати або проставити апостиль і зробити нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

Коли багатодітного батька можуть мобілізувати

Відстрочку можна втратити, якщо є заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці. Мобілізація також можлива, якщо людина не оформила відстрочку належним чином або не надала документів, що підтверджують утримання дітей. Підставою для відмови можуть бути розбіжності у свідоцтвах про народження, відсутність доказів фінансової участі у вихованні або позбавлення батьківських прав.

Адвокат радить не чекати повістки, а заздалегідь підготувати весь пакет документів. Поширена помилка — прийти до ТЦК без заяви: тоді військовозобов'язаного можуть направити на військово-лікарську комісію, і він ризикує бути мобілізованим, не зафіксувавши своє право юридично. Поки комісія ТЦК не ухвалить рішення і людина не отримає відповідну довідку, вона юридично підлягає призову на загальних підставах.

Незаконні відмови можна оскаржити в суді — якщо документи подані належним чином, суд може скасувати рішення ТЦК або зобов'язати повторно розглянути заяву.

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