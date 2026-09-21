Долар по 50 грн можливий лише за посилення економічних і фінансових ризиків, тоді як базовий прогноз на жовтень — коридор 44,6–45,4 грн за долар. Аналітики пояснили, чи варто продавати валюту і як захистити заощадження.

Курс долара в Україні у жовтні залежатиме від інтервенцій НБУ, інфляції та попиту імпортерів, пише Главред. Частина аналітиків чекає на коридор 44,6–45,4 грн за долар, а інші допускають рух до позначки 49–50 грн у разі загострення ризиків.

Яким буде курс долара у жовтні

Віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов прогнозує, що в жовтні курс долара переважно триматиметься в межах 44,6–45,4 грн за долар. На динаміку, за його словами, впливатимуть інфляція, ціни на пальне, зовнішня торгівля та попит імпортерів.

Директор департаменту фінансових ринків Глобус банку Тарас Лєсовий на найближчий тиждень (21–27 вересня) оцінює коридор у 44,4–44,8 грн за долар, а євро — 51,5–52,5 грн. Підтримувати гривню Нацбанку допомагають інтервенції: у серпні обсяг продажу валюти сягнув близько $4,82 млрд, тобто понад $1,1 млрд на тиждень.

На початок вересня міжнародні резерви України становили близько $48,7 млрд, а до кінця року очікується їх зростання до $70 млрд. Інфляційний тиск при цьому зберігається: у серпні споживчі ціни зросли лише на 0,1% за місяць, однак річна інфляція вже досягла 8,1%, а до кінця року може наблизитися до 10%.

Ризик «Долар по 50» озвучує фінансовий аналітик Олег Пендзин. Він пов'язує можливе знецінення гривні з ухваленням 26 законів, від яких залежить міжнародне фінансування: «Через провал попередніх голосувань під загрозою недоотримання перебуває 29,5 млрд доларів». Якщо рішення не ухвалять, експерт очікує «друкування грошей і швидке знецінення гривні».

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить не продавати долари: купівлю валюти він розглядає як страховку від знецінення заощаджень, а не спосіб заробити. За його сценарієм, ризик прискорення інфляції сягає 12,5%, а гривня може ослабнути до 49–50 грн за долар.

Що робити із заощадженнями

Економіст Андрій Забловський радить тримати резерв у готівковій гривні та валюті у пропорції 50/50 — у сумі не менше трьох місяців базових витрат родини. Кошти понад цей обсяг, на його думку, найвигідніше тримати в облігаціях внутрішньої держпозики (ОВДП), дохідність яких становить приблизно 15,2–16,5% річних. Облікова ставка НБУ — 15,5%, а окремі депозити пропонують до 17,5%.

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