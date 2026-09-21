Багато українців після виходу на пенсію продовжують офіційно працювати. У Пенсійному фонді пояснили, що це дозволено, однак для працюючих пенсіонерів діють інші правила щодо частини доплат і перерахунку виплат.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області можуть залежати від статусу людини — після працевлаштування правила призначення окремих надбавок і перерахунку пенсії змінюються. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Українці мають право одночасно отримувати пенсію та офіційну зарплату. Водночас для працюючих пенсіонерів діють інші умови щодо частини гарантованих мінімальних виплат. Як зазначають у ПФУ, окремі підвищення залежать від того, чи має людина статус працюючого, а після звільнення розмір пенсійної виплати може бути переглянутий.

Що дає офіційна робота після виходу на пенсію

Попри обмеження щодо надбавок, офіційне працевлаштування дозволяє пенсіонеру далі накопичувати страховий стаж. За працівника сплачується єдиний соціальний внесок, тож кожен місяць офіційної роботи враховується під час майбутнього перерахунку.

Пенсійний фонд може провести перерахунок пенсії після того, як пенсіонер накопичить щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії. В окремих випадках перерахунок проводять і раніше, якщо після призначення пенсії минуло не менше двох років.

Під час такого перерахунку можуть враховуватися додатковий страховий стаж, а за певних умов — і заробітна плата, отримана після призначення пенсії. Тому офіційна робота потенційно може збільшити майбутню виплату.

Як збільшити пенсію, відклавши її призначення

Закон передбачає ще один спосіб збільшити майбутню пенсію — відстрочку її призначення. Якщо людина після досягнення пенсійного віку продовжує працювати й відкладає звернення за пенсією, розмір виплати зростає.

За кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку передбачене підвищення на 0,5% за перші 60 місяців відстрочки. Якщо пенсію відкладають понад п'ять років, розмір доплати становить 0,75% за кожен наступний місяць. Водночас протягом періоду відстрочки людина пенсію не отримує, тож такий варіант має сенс лише з огляду на власний дохід і тривалість роботи.

Які доплати залежать від стажу й віку

На розмір пенсії впливає й понаднормовий страховий стаж. За кожен повний рік стажу понад установлену законом норму передбачена доплата в розмірі 1% від основного розміру пенсії, але не більш як 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за кожен такий рік.

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 гривень. Відповідно, максимальний розмір доплати за один рік понаднормового стажу складає 25,95 гривні.

Що варто знати працюючому пенсіонеру

Якщо ви працюєте офіційно, статус працюючого впливає на частину гарантованих мінімальних доплат — їх призначають за іншими правилами. Водночас кожен місяць роботи додає страховий стаж, і після накопичення 24 місяців ПФУ може провести перерахунок виплати. Після звільнення пенсію також можуть переглянути.

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