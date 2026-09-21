Многие украинцы после выхода на пенсию продолжают официально работать. В Пенсионном фонде пояснили, что это разрешено, однако для работающих пенсионеров действуют иные правила в отношении части доплат и перерасчета выплат.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области могут зависеть от статуса человека — после трудоустройства правила назначения отдельных надбавок и перерасчета пенсии меняются. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Украинцы имеют право одновременно получать пенсию и официальную зарплату. В то же время для работающих пенсионеров действуют иные условия в отношении части гарантированных минимальных выплат. Как отмечают в ПФУ, отдельные повышения зависят от того, имеет ли человек статус работающего, а после увольнения размер пенсионной выплаты может быть пересмотрен.

Что дает официальная работа после выхода на пенсию

Несмотря на ограничения по надбавкам, официальное трудоустройство позволяет пенсионеру продолжать накапливать страховой стаж. За работника уплачивается единый социальный взнос, поэтому каждый месяц официальной работы учитывается при будущем перерасчете.

Пенсионный фонд может провести перерасчет пенсии после того, как пенсионер накопит не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии. В отдельных случаях перерасчет проводят и раньше, если после назначения пенсии прошло не менее двух лет.

При таком перерасчете могут учитываться дополнительный страховой стаж, а при определенных условиях — и заработная плата, полученная после назначения пенсии. Поэтому официальная работа потенциально может увеличить будущую выплату.

Как увеличить пенсию, отложив ее назначение

Закон предусматривает еще один способ увеличить будущую пенсию — отсрочку ее назначения. Если человек после достижения пенсионного возраста продолжает работать и откладывает обращение за пенсией, размер выплаты увеличивается.

За каждый полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста предусмотрено повышение на 0,5% за первые 60 месяцев отсрочки. Если пенсию откладывают более чем на пять лет, размер доплаты составляет 0,75% за каждый последующий месяц. В то же время в течение периода отсрочки человек пенсию не получает, поэтому такой вариант имеет смысл только с учетом собственного дохода и продолжительности работы.

Какие доплаты зависят от стажа и возраста

На размер пенсии влияет и сверхнормативный страховой стаж. За каждый полный год стажа сверх установленной законом нормы предусмотрена доплата в размере 1% от основного размера пенсии, но не более 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц за каждый такой год.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2595 гривен. Соответственно, максимальный размер доплаты за один год сверхнормативного стажа составляет 25,95 гривны.

Что стоит знать работающему пенсионеру

Если вы работаете официально, статус работающего влияет на часть гарантированных минимальных доплат — их назначают по другим правилам. В то же время каждый месяц работы добавляет страховой стаж, и после накопления 24 месяцев ПФУ может провести перерасчет выплаты. После увольнения пенсию также могут пересмотреть.

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