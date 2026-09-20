Рыбам на этой неделе стоит балансировать между фантазиями и реальными делами, а больше всего внимания уделить отношениям и порядку в доме.

Неделя с 21 по 27 сентября станет для Рыб временем, когда граница между воображаемым и реальным немного размывается — и именно в этом кроется интрига этих дней. Подробный прогноз для знака опубликовало издание Horoscope.com.

Работа и финансы

В пятницу стоит напомнить о себе тем, кто до сих пор не вернул вам деньги — сейчас для этого удачный момент, и не стоит стесняться прямого разговора. А вот на выходных, несмотря на то что вы будете чувствовать себя особенно практичными и собранными, подписывать важные документы не спешите: лучше отложить бумажные дела на начало следующей недели, когда появится больше ясности.

Отношения

Во вторник и среду есть риск зациклиться на недостатках кого-то из близких друзей. Вместо критики попробуйте подумать, чем вы реально можете поддержать этого человека — именно помощь, а не замечания, укрепит отношения в эти дни. Такой подход поможет избежать недопониманий и сохранит теплую атмосферу в компании.

Здоровье и энергия

В понедельник воображение тянет вас в мир фантазий, но не спешите отвлекаться от реальности — вокруг происходят по-настоящему интересные события, стоит просто немного внимательнее следить за тем, что происходит рядом. В четверг появляется желание убирать: генеральная уборка дома незаметно настроит и на упорядочивание других сфер жизни, добавит энергии и ощущения контроля.

Лучшие дни недели

Четверг станет удачным для наведения порядка — и в доме, и в мыслях, что добавит сил на оставшуюся неделю. Пятница благоприятна для завершения финансовых вопросов и честных разговоров о долгах. А понедельник стоит прожить внимательнее: именно тогда реальность может оказаться интереснее любых фантазий.