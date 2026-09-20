Ракам на этой неделе стоит не спешить соглашаться на меньшее, чем они заслуживают, — особенно в финансах, работе и отношениях.

Ракам на этой неделе стоит помнить о собственной ценности — и не соглашаться на меньшее, чем они заслуживают, будь то финансовые договоренности, рабочие предложения или отношения. Такой прогноз на неделю с 21 по 27 сентября опубликовало издание Horoscope.com.

Работа и финансы

В начале недели Раков поддерживает внутренняя уверенность, и именно она станет ключом к успеху во вторник и среду. Это удачное время, чтобы озвучить свои условия в переговорах, предложить новый проект или договориться о лучших финансовых условиях — не бойтесь просить больше, если чувствуете, что имеете на это основания. Не спешите соглашаться на первый попавшийся вариант: на этой неделе стоит держать позицию и ждать предложения, которое действительно соответствует вашим ожиданиям.

Отношения

В романтической сфере действует то же правило — не стоит довольствоваться отношениями или общением, которые не приносят настоящего удовлетворения. Уверенность, которая сопровождает вас во вторник и среду, поможет открыто говорить о своих желаниях партнеру или новому знакомому. В выходные, особенно в субботу и воскресенье, появится слишком много вариантов и соблазнов сразу — не спешите сближаться с тем, в ком не до конца уверены.

Здоровье и энергия

Четверг стоит посвятить порядку вокруг себя: генеральная уборка дома или упорядочивание рабочего пространства принесет чувство облегчения и внутреннего покоя. В пятницу энергия работает на пользу самосовершенствования — хорошее время для новой активности, режима сна или небольших изменений в повседневных привычках, которые пойдут на пользу самочувствию.

Лучшие дни недели

Вторник и среда станут самыми сильными днями недели благодаря внутренней уверенности, которая поможет довести дела до успешного завершения на работе и в отношениях. Четверг добавит ощущение порядка в быту, а пятница — хороший момент для развития. В выходные лучше замедлиться и не принимать окончательных решений, пока не появится полная ясность.