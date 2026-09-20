Почти 36,5 тысячи домохозяйств на деоккупированной территории Херсонщины нуждаются в помощи, чтобы успешно пройти отопительный сезон.

Денежная помощь в Херсонской области этой зимой понадобится десяткам тысяч семей — на деоккупированной части региона почти 36,5 тысячи домохозяйств нуждаются в поддержке, чтобы пройти отопительный сезон. Область привлекает международных партнеров и просит правительство расширить критерии выплат.

Об этом читателям онлайн-издания Rayon.in.ua сообщили в Херсонской областной военной администрации. Из-за российских обстрелов и поврежденной инфраструктуры область дополнительно работает с международными гуманитарными организациями.

Сейчас на правобережье Херсонщины насчитывается более 64 тысяч домохозяйств. Из них почти 36,5 тысячи нуждаются в поддержке во время подготовки к зиме. Наибольшая потребность — закупка и доставка твердого топлива. Кроме этого, жителям нужна денежная помощь на самостоятельное приобретение топлива и компенсация расходов на коммунальные услуги для домов с централизованным, газовым или электрическим отоплением.

Дополнительную поддержку обсудили во время встречи представителей Херсонской ОВА со специалистами чешской гуманитарной организации "Человек в беде" (People in Need). Со стороны власти участие приняли заместитель начальника Херсонской ОВА Евгений Игнатенко и заместитель начальника Херсонской МВА Антон Ефанов, а также исполняющая обязанности директора People in Need в Украине София Попович.

Кому и сколько: детали программы помощи

Отдельно на встрече говорили о правительственной программе поддержки населения в отопительный сезон 2026–2027 годов. Сейчас выплаты и помощь с отоплением получают определенные категории жителей прифронтовых громад.

Херсонская ОВА обратилась к правительству с предложением расширить критерии. В администрации хотят, чтобы поддержку могли получать все жители территорий в пределах 20 километров от линии боевого соприкосновения — независимо от того, относятся ли они к стандартным категориям уязвимости.

По состоянию на 14 сентября помощь на отопительный сезон уже получили 810 домохозяйств в Высокопольской, Новоалександровской, Белозерской и Кочубеевской громадах. Органы местного самоуправления и Пенсионный фонд зарегистрировали более 1600 обращений, из них почти 1080 — в Херсоне.

Как получить помощь на отопление

Чтобы попасть в программу поддержки, жителям прифронтовых громад стоит обращаться в органы местного самоуправления или в Пенсионный фонд — именно они регистрируют заявления. Выплаты и топливную помощь сейчас получают определенные категории, поэтому в заявлении следует подтвердить место проживания и статус.

Представители Херсонской области и People in Need договорились продолжить сотрудничество для привлечения ресурсов на поддержку прифронтовых громад, а также работают с правительством и международными донорами над расширением помощи накануне зимы.

Ранее Politeka сообщала, Херсон полностью обесточен: в городе работают Пункты несокрушимости.