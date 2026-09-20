Люди, эвакуированные с прифронтовых территорий, могут получить на Ровенщине помощь сразу после прибытия и сопровождение во время обустройства в новых общинах. Поддержку оказывает ОО «Центр Интеграции» в партнерстве с Ровенской ОГА.

Помощь переселенцам в Ровенской области не ограничивают первыми днями после эвакуации — людей, выехавших с прифронтовых территорий, сопровождают и во время дальнейшего обустройства в общинах.

Сначала эвакуированных принимают в стабилизационном центре. Там людям помогают решить первоочередные вопросы, а также оказывают медицинскую, психологическую и социальную поддержку. Так люди, покинувшие опасную зону, сразу получают базовую помощь на новом месте.

После переезда на новое место жительства сопровождение не прекращается. Помощь направлена на адаптацию людей в принимающих общинах и решение вопросов, которые возникают уже после поселения. Речь о юридических, бытовых и других проблемах, с которыми сталкиваются недавно прибывшие внутренне перемещенные лица.

Такую поддержку оказывают в рамках проекта по интеграции недавно прибывших внутренне перемещенных лиц и предотвращению их повторного перемещения. Проект реализует общественная организация «Центр Интеграции» в партнерстве с Ровенской ОГА при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины.

О работе программы сообщил информационный портал «Інформаційний Потік». В материале отмечают, что цель проекта — помочь переселенцам закрепиться в безопасном регионе, чтобы избежать повторного вынужденного переезда.

Как получить поддержку

Эвакуированные, которых привозят в Ровенскую область, после прибытия попадают в стабилизационный центр. Именно там можно сразу заявить о потребностях и получить медицинскую, психологическую и социальную помощь. После расселения возникающие вопросы решают уже в общине при сопровождении ОО «Центр Интеграции».

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