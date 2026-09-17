У Рівненській області з 1 жовтня 2026 року можуть запрацювати нові тарифи на соціальні послуги комунальних закладів. Остаточне рішення депутати ухвалюватимуть на сесії облради вже 25 вересня.

Нові тарифи на соціальні послуги у Рівненській області готують до затвердження — комунальні заклади сфери соціального захисту почнуть надавати послуги за новими розцінками вже з 1 жовтня 2026 року. Як повідомляє портал ОГО, проєкти тарифів підтримала постійна комісія Рівненської обласної ради з питань соціальної політики і соціального захисту населення.

Остаточно питання планують винести на розгляд сесії обласної ради, яка має відбутися 25 вересня. Перерахунок тарифів провели відповідно до чинного законодавства, а вартість послуг у різних закладах відрізнятиметься залежно від їхнього виду.

Які тарифи пропонують

Найдорожчою послугою у переліку стане надання притулку в денному центрі соціально-психологічної допомоги — 1371,73 грн за людино-день. Натомість найдоступнішою виявиться підтримане проживання в обласному соціальному гуртожитку — 275,38 грн за людино-день.

Стаціонарний догляд у психоневрологічних інтернатах коштуватиме від 751,31 до 762,57 грн за людино-день. Зокрема, Рівненський психоневрологічний інтернат планує затвердити тариф у 762,57 грн, Острозький — 751,31 грн, а Мирогощанський — 758,19 грн за людино-день.

Окремо встановлено тарифи для Здолбунівського геріатричного пансіонату (стаціонарний догляд — 743,55 грн за людино-день) та Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг (підтримане проживання бездомних осіб — 738,63 грн за людино-день).

Послуги центрів соціальної допомоги

У Рівненському центрі соціально-психологічної допомоги пропонують два тарифи: надання притулку — 357,56 грн за людино-день, а екстрене (кризове) втручання — 399,65 грн за людино-годину. Найдорожче тарифікуються консультації та екстрене втручання в денному центрі соціально-психологічної допомоги — по 1233,43 грн за людино-годину.

Інформування в цьому ж центрі коштуватиме 1182,11 грн за людино-годину. Рівненський обласний центр комплексної реабілітації надаватиме соціальну реабілітацію за 733,17 грн за людино-день.

Хто платитиме за послуги

Тарифи стосуються комунальних закладів обласного підпорядкування, а фактичну вартість для отримувачів послуг визначатимуть після остаточного рішення сесії. Споживачам із державними гарантіями частину послуг і надалі компенсуватимуть із бюджету, тож переплати для соціально вразливих категорій не передбачено — нові розцінки насамперед зафіксують економічно обґрунтовану собівартість послуг.

Під час того ж засідання депутати комісії також розглянули питання укладення контрактів із керівниками двох комунальних закладів — Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг та Рівненської обласної установи.

Найбільше зростання відчують саме ті заклади, де тарифи вперше приводять у відповідність до реальних витрат на утримання підопічних. Суми варіюються від 275 грн до майже 1372 грн за людино-день залежно від типу послуги.

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