Річна інфляція в Україні у серпні 2026 року прискорилася до 8,1% після 7,7% у липні. Найбільше за рік подорожчав транспорт — одразу на 23,8%, свідчать дані Держстату.

Подорожчання продуктів в Україні прискорюється, і це вже зафіксувала офіційна статистика: річна інфляція у серпні 2026 року прискорилася до 8,1% після 7,7% у липні. Такі дані опублікував Держстат, повідомляє видання про гроші «Кошт».

За січень–серпень споживчі ціни в Україні зросли на 7,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше за рік подорожчав транспорт — одразу на 23,8%. Саме ця категорія виявилася найвідчутнішою для гаманців українців.

У транспорті лідирує автодорожній пасажирський транспорт, вартість якого за рік зросла на 39,1%. Паливо та мастила додали 38,7% — це другий за швидкістю зростання показник у цій групі товарів.

На другому місці серед усіх категорій — алкогольні напої та тютюнові вироби, які подорожчали на 17% за рік. Продукти харчування та безалкогольні напої додали 6%, а житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива зросли в ціні на 5,6%.

Серед продуктів найбільше за рік подорожчали м'ясо, риба та продукти з риби, хліб і макаронні вироби. Окремі темпи зростання цих товарів Держстат у своїх даних не деталізує. Натомість одяг і взуття за рік навіть подешевшали — на 4,9%.

Що різко подорожчало в серпні

У серпні найпомітніше зростання зафіксовано для комунальних послуг. Тарифи на водопостачання за місяць зросли на 16,8%, а на каналізацію — на 16,7%. Інших категорій із подорожчанням понад 20% за місяць у даних Держстату немає.

Динаміка інфляції та прогноз Нацбанку

Річна інфляція рухалася нерівномірно: у травні вона становила 8,2%, у квітні — 8,6%, а в березні — 7,9%. Після цього показник дещо знижувався — до 7,2% у червні та 7,7% у липні, однак у серпні знову прискорився.

Національний банк у липні погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до 10% із попередніх 9,4%. На 2027 рік регулятор очікує зростання цін на рівні 6,9%. Заступник голови НБУ Володимир Лепушинський заявляв, що липневий прогноз не враховував нових атак на логістичну інфраструктуру, а її руйнування може додатково підвищити споживчі ціни ще на 0,4–0,6 відсоткового пункту.

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