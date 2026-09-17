Виконком Львова ухвалив зміни до міського бюджету: 119,38 млн грн зняли зі сфери поводження зі сміттям і спрямували на водоканал та електротранспорт. Розповідаємо, що це означає для комунальних підприємств напередодні зими.

Комунальні тарифи у Львові знову в центрі уваги — виконком міста ухвалив зміни до бюджету, де за сухими цифрами перерозподілу ховається тривожна картина. Як повідомляє «Львівська газета», місто забирає 119,38 млн грн із департаменту економічного розвитку і терміново спрямовує їх на комунальні потреби.

Гроші знімають із двох статей: 89,38 млн грн — із забезпечення збору та вивезення сміття, ще 30 млн грн — з підтримки стратегічних ініціатив КП «Зелене місто». Натомість кошти перекидають на два комунальні підприємства.

Куди саме підуть 119 мільйонів

Найбільша частка — 60 млн грн — призначена «Львівелектротрансу» на утримання й розвиток наземного транспорту. Ще 29,38 млн грн спрямовують «Львівводоканалу» на водопровідно-каналізаційне господарство. Показово, що сума, знята зі сміттєвої статті (89,38 млн грн), копійка в копійку збігається із сумою, виділеною двом комунальним підприємствам.

Такий збіг — не випадковість. Сміттєпереробний завод на Пластовій, за спорудження якого відповідає «Зелене місто», давно перетворився на довгобуд. У березні 2026 року польський підрядник ControlProcess S.A. покинув майданчик через борги. Восени місто заявило про нового підрядника з Рівного, але той виконуватиме лише електричну частину робіт. Запуск заводу знову перенесли вже на 2027 рік.

Скорочення на 30 млн — офіційне визнання замороженості

Скорочення фінансування КП «Зелене місто» на 30 млн грн фактично є офіційним визнанням того, що проєкт заморожений. Однак зняття майже 90 млн грн безпосередньо з логістики вивезення сміття - сигнал тривожніший. Це гроші на перевізників, пальне й обслуговування техніки. Без них напередодні зими місто ризикує отримати переповнені сміттєві майданчики.

До слова, з 1 серпня вода у Львові подорожчала на 118% — до 56,38 грн за кубометр. Але такий стрибок тарифу, за словами посадовців, покриває лише поточні витрати водоканалу, без інвестицій у модернізацію мереж. Тепер підприємству знадобилися ще 29,38 млн грн на реагенти, електроенергію та ліквідацію аварій, аби пережити зиму.

Дорожчі квитки не врятували електротранс

У травні цього року зросла і вартість проїзду в громадському транспорті Львова. Проте це не завадило «Львівелектротрансу» отримати ще 60 млн грн дотацій. Формулювання призначення платежу максимально розмите, що натякає на закриття касового розриву — найімовірніше, компанії бракує коштів на електроенергію (тарифи для промисловості зросли) або на зарплати працівникам депо.

Три історії про сміття, воду і транспорт складаються в одну: комунальні підприємства Львова входять у зиму з фінансовими проблемами, які підвищення тарифів не вирішило. «Латання дір» відбувається за рахунок сфери поводження зі сміттям, чиї стратегічні проєкти буксують уже не перший рік.

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