Дефіцит ліків у Києві зачепив мережу комунальних аптек «Фармація» — тимчасово зменшилася кількість окремих імпортних препаратів і ліків для лікування хронічних захворювань. У підприємстві пояснили, чому це сталося та коли ситуація вирівняється.

Дефіцит ліків у Києві фіксують у мережі комунальних аптек «Фармація» — тимчасово зменшилася кількість окремих імпортних лікарських засобів, а також препаратів, які застосовують для лікування хронічних захворювань.

Як повідомили в комунальному підприємстві «Фармація», ситуація пов'язана з порушенням окремих логістичних ланцюгів виробників і постачальників ліків. Причиною стало пошкодження складських об'єктів, на яких зберігалися лікарські засоби, — це вплинуло на своєчасність постачання окремих препаратів до аптечної мережі.

Водночас на підприємстві запевняють: підвищений попит на лікарські засоби поступово стабілізується. «Фармація» продовжує роботу з постачальниками та партнерами для відновлення стабільної логістики й поповнення аптек препаратами, на які наразі зберігається підвищений попит.

Що кажуть у «Фармації» про строки

Фахівці підприємства опрацьовують усі доступні можливості, аби якнайшвидше відновити необхідний асортимент. Ситуація перебуває на постійному контролі, і в міру відновлення постачання наявність лікарських засобів у комунальних аптеках поступово збільшуватиметься.

У КП «Фармація» також закликають мешканців Києва не створювати надмірних запасів лікарських засобів без нагальної потреби. Це дозволить забезпечити доступність необхідних препаратів для всіх пацієнтів, які їх потребують.

Що радять мешканцям

Киянам, які купують ліки в комунальних аптеках, рекомендують перевіряти наявність конкретних препаратів у конкретній аптеці перед візитом та за можливості уточнювати у фармацевтів наявні аналоги імпортних ліків. У разі хронічних захворювань варто заздалегідь домовитися з лікарем про допустиму заміну препарату, щоб не переривати лікування.

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