Дефіцит продуктів у Київській області поки що не підтверджений, однак м'ясо, молочка та яйця вже дорожчають — аналітик УКАБ дав прогноз цін до кінця 2026 року.

Подорожчання продуктів у Київській області набирає обертів: поки одні товари дешевшають на тлі нового врожаю, м'ясо, молочна продукція та яйця вже повзуть угору. Про такий різноспрямований рух цін до кінця 2026 року розповів керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка в коментарі РБК-Україна.

Єдиного тренду на подорожчання всіх продуктів зараз немає. У серпні продукти подешевшали на 1,3 відсотка: овочі впали на 18,3%, фрукти — на 12%. Водночас за січень-серпень 2026 року продовольство подорожчало на 7,8% до торішнього періоду.

У серпні овочі та фрукти дешевшали завдяки новому врожаю. Водночас вже дорожчають м'ясо, молочна продукція, яйця та окремі види бакалії, пояснює аналітик.

Що відбувається з м'ясом

Найпомітніше дорожчає свинина. Грудка коштує 214,15 грн, ошийок — 349,92 грн, а закупівельні ціни на свиней живою вагою зростають уже кілька тижнів. Яловичина в середньому продається за 437,63 грн через обмежену пропозицію худоби та попит експортерів. Куряче філе коштує 219,33 грн, тушка — 110 грн.

До кінця року м'ясо залишиться однією з категорій, що підтримуватиме зростання вартості кошика, зазначає експерт.

Яйця та молочка дорожчають найшвидше

Десять яєць коштують 69–74 грн, за місяць ціна зросла на 27%. Молоко 900 мл продають за 64–84 грн, кисломолочний сир — по 241 грн. У молочному сегменті тиск досягне 5–10%, бо восени скорочується виробництво молочної сировини.

Борщовий набір та дефіцит

Капуста коштує 27,25 грн за кг, картопля — 14,70 грн, цибуля — 19,66 грн, морква — 19,77 грн, буряк — 15,10 грн. Помідори продають по 51,55 грн, перець — 144,33 грн, огірки — 42,99 грн. Підстав говорити про загальний дефіцит зерна чи овочів немає: аграрії зібрали 32,2 млн тонн зернових із 6,85 млн га.

Щодо Київської області, то періодичні перебої з постачанням окремих продуктів можуть виникати через російські обстріли складів у Києві. Це спричиняє тимчасовий ажіотаж, однак висновок про дефіцит на рівні країни лише за ситуацією в окремих магазинах робити не можна, додає аналітик.

Politeka раніше повідомляла, на скільки злетіли ціни на оренду житла через обстріли.