Подорожчання продуктів у Київській області триває — у вересні середні роздрібні ціни на борошно, цукор, гречку, капусту, пшоно та курячі яйця знову пішли вгору порівняно із серпнем. Найбільше додали в ціні яйця та капуста.

Грошова допомога для ВПО у Київській області лишається серед тем, що турбують мешканців регіону. Водночас у вересні гостро постало й подорожчання продуктів у Київській області: за даними сервісу Minfin, середні роздрібні ціни на базові продукти пішли вгору порівняно із серпнем.

Найпомітніше додали в ціні курячі яйця. Десяток яєць «Квочка» категорії С1 тепер у середньому коштує 69,55 грн, тоді як у серпні середньомісячна ціна становила 57,12 грн — це плюс 12,43 грн до кожного десятка. Яйця «Ясенсвіт» С1 (10 штук) подорожчали з 59,49 грн до 74,75 грн.

Друге місце за темпами зростання — капуста. Молода капуста подорожчала з 23,90 грн за кілограм у серпні до 37,56 грн зараз, а білокачанна — з 22,53 грн до 26,42 грн.

Помітно додало й пшоно: кілограм тепер коштує 58,20 грн проти 53,10 грн у серпні. Цукор кристалічний подорожчав із 30,22 грн до 33,55 грн за кілограм.

Менше, але теж у плюсі, — борошно та гречка. Пшеничне борошно «Хуторок» (1 кг) у середньому коштує 36,72 грн проти 35,88 грн місяцем раніше, а двокілограмова упаковка — 72,64 грн проти 70,96 грн. Гречка коштує 76,20 грн проти 74,63 грн за кілограм.

Де найдешевше

Сервіс Minfin збирає ціни з полиць великих мереж. Так, у Novus борошно «Хуторок» 1 кг можна знайти за 34,93 грн, тоді як у Megamarket — уже за 38,50 грн. Найдешевшу гречку тримає Metro — 65,90 грн за кілограм, а найдорожчу — Megamarket із ціною 99,00 грн.

Дані оновлюються щодня станом на 11 вересня, тож перед походом у магазин варто перевірити актуальні цінники в конкретній мережі.

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