Безе з фундуком — це легке, повітряне печиво з хрусткою скоринкою та ніжним горіховим смаком. Рецепт простий, хоча потребує терпіння під час випікання.

Рецепт ніжного чізкейку з полуницею ми вже публікували — а безе з фундуком потребує зовсім іншого підходу: головне тут — ідеально збиті білки й повільне сушіння в духовці.

Безе з фундуком — це легке повітряне печиво з хрусткою зовні й м'якою всередині текстурою. Горіхи приємно приглушують солодкість і додають аромату. Цей рецепт універсальний: із тієї ж маси можна зробити окремі меренги або коржі для торта.

Інгредієнти для безе з фундуком

4 великі яєчні білки;

200 г цукру;

дрібка солі;

140 г злегка підсмаженого фундука, крупно порубаного;

35 г підсмаженого фундука для посипання (за бажанням).

Як приготувати безе з фундуком: покроково

Крок 1. Застеліть деко пергаментним папером і розігрійте духовку до 110 °C.

Крок 2. У ретельно вимитий, повністю знежирений посуд викладіть білки, додайте цукор і дрібку солі. Збивайте на середньо-високій швидкості близько 15 хвилин, поки маса не стане густою, білою, пишною та дуже блискучою.

Крок 3. Тим часом крупно порубайте фундук. Якщо плануєте відсаджувати безе через кондитерський мішок, порубайте горіхи дуже дрібно, щоб вони не забили насадку.

Крок 4. Акуратно, рухами знизу вгору, вмішайте горіхи в збиту масу — не більше ніж за 15 рухів, щоб безе не осіло.

Крок 5. Перекладіть масу в кондитерський мішок із великою зірчастою насадкою або викладайте двома ложками невеликими гірками на відстані 2,5–4 см одна від одної. За бажанням посипте зверху подрібненим фундуком.

Крок 6. Випікайте близько 2 годин за 110 °C. Готовність перевірте так: дістаньте одне безе, розламайте навпіл, остудіть і подивіться на середину — вона має бути сухою.

Крок 7. Вимкніть духовку, залиште дверцята трохи прочиненими (підставте дерев'яну ложку) і дайте безе повністю охолонути всередині. Важливо не грюкати дверцятами й не тримати їх довго відчиненими, інакше меренги можуть осісти.

Подавайте безе з фундуком як самостійний десерт до чаю чи кави. Зберігайте в закритій коробці в холодильнику — так воно залишається свіжим до 4–5 днів. Замість фундука можна взяти волоські горіхи, пекан або фісташки.

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