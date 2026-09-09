Мариновані гриби на зиму — це проста й смачна закуска, яку можна приготувати вдома з білих грибів та ароматного маринаду з оцтом.

Мариновані гриби на зиму — закуска, яку легко приготувати вдома, якщо правильно обробити гриби та зварити ароматний маринад з оцтом. Виходить ідеальна страва для святкового столу, що місяцями зберігається в прохолодному місці.

Що потрібно для маринованих грибів на зиму

Для однієї літрової банки знадобиться: 800–1000 г білих грибів, 1 л води для маринаду, 150 мл оцту 9%, половина чайної ложки лимонної кислоти, столова ложка цукру, 3 столові ложки солі, одна цибулина, 2 бутони гвоздики, 2 горошини чорного перцю та 2–3 лаврові листки.

Про те, як замаринувати гриби в оцті на зиму, розповідають на кулінарному YouTube-каналі «Смачна кухня з Наталією Данилюк», а покроковий рецепт публікує РБК-Україна (проєкт Styler).

Покроковий рецепт

Спершу гриби ретельно миють під проточною водою та чистять від бруду — для піску у важкодоступних місцях стане у пригоді м'яка зубна щітка. Зрізають кінчик ніжки й пошкоджені частини, після чого нарізають гриби невеликими шматочками. Далі їх перекладають у каструлю, додають столову ложку солі та лавровий лист і заливають окропом.

Гриби варять 15–20 хвилин після закипання, знімаючи піну, а потім відкидають на друшляк і промивають питною водою. Вода, у якій вони варилися, для маринаду не використовується — його готують окремо.

Для маринаду кип'ятять 1 л води, всипають решту солі, додають перець горошком, цукор, гвоздику та кілька лаврових листків. Усе перемішують, вливають лимонну кислоту й оцет і чекають на закипання. У стерилізовану банку кладуть два кружальця очищеної цибулі.

Відварені гриби перекладають у банку, не притискаючи, щоб зберегти форму, заливають маринадом і герметично закручують стерилізованою кришкою. Потім банку перевертають і залишають охолоджуватися під ковдрою.

Як довше зберігати закуску

Щоб продовжити термін зберігання, консервацію можна додатково стерилізувати: банку ставлять у каструлю на рушник і заливають воду до різьби скла. Стерилізують щонайменше 20–25 хвилин, після чого герметично закривають і зберігають у прохолодному темному місці.

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