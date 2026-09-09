Через аварію на водопровідних мережах 9 вересня зранку у Полтаві тимчасово залишилися без водопостачання мешканці понад 20 вулиць міста.

Відключення світла у Полтавській області тривають за графіками, а тепер до них додалася ще одна неприємність — 9 вересня частина Полтави залишилася без води через аварію на водопровідних мережах.

Як повідомили на офіційній сторінці «Полтававодоканалу», з 9:00 припинили подачу води на низці вулиць міста. Причиною став порив на водопроводі, на місці якого вже працюють аварійні бригади. Воду обіцяють повернути одразу після завершення ремонту.

Які адреси залишилися без води

Без водопостачання тимчасово перебувають мешканці таких вулиць:

вул. Дружби;

вул. Пілотська;

вул. О. Білаша;

вул. Індустріальна;

вул. Визволення;

вул. Революції Гідності;

вул. Велика;

вул. Селянська;

вул. Зіньківська, 44, 51/2–57;

вул. Чехова;

вул. Яківчанська;

вул. П. Дорошенка;

вул. Рибчанська;

вул. Партизанська;

вул. Української Центральної Ради;

вул. Винахідницька;

вул. Жуківська;

вул. Чернігівська;

вул. Юнатська;

вул. 1-а Черепична;

вул. 2-а Черепична;

вул. Глібова;

пров. Вишневий;

пров. Космічний, 2, 4, 5, 6;

Чумацький шлях, 39/91, 93, 95/2, 95;

вул. Великотирнівська, 35/1, 37/1, 39.

Загалом без води опинилися понад два десятки вулиць та провулків у різних частинах Полтави.

Коли відновлять водопостачання

У «Полтававодоканалі» наголосили, що подачу води відновлять одразу після завершення ремонтних робіт. Точного часу комунальники поки не називають — усе залежатиме від складності усунення пориву.

Мешканцям, чиї адреси потрапили до переліку, радять на цей час зробити запас води для побутових потреб. Дізнатися про відновлення водопостачання можна на офіційній сторінці комунального підприємства у соцмережах.

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