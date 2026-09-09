Из-за аварии на водопроводных сетях 9 сентября с утра в Полтаве временно остались без водоснабжения жители более 20 различных улиц города.

Отключения света в Полтавской области продолжаются по графикам, а теперь к ним добавилась еще одна неприятность — 9 сентября часть Полтавы осталась без воды из-за аварии на водопроводных сетях.

Как сообщили на официальной странице «Полтававодоканала», с 9:00 прекратили подачу воды на ряде улиц города. Причиной стал прорыв водопровода, на месте которого уже работают аварийные бригады. Воду обещают вернуть сразу после завершения ремонта.

Какие адреса остались без воды

Без водоснабжения временно находятся жители следующих улиц:

ул. Дружбы;

ул. Пилотов;

ул. О. Билаша;

ул. Индустриальная;

ул. Освобождения;

ул. Революции Достоинства;

ул. Великая;

ул. Селянская;

ул. Зеньковская, 44, 51/2–57;

ул. Чехова;

ул. Яковчанская;

ул. П. Дорошенко;

ул. Рыбчанская;

ул. Партизанская;

ул. Украинской Центральной Рады;

ул. Изобретательская;

ул. Жуковская;

ул. Черниговская;

ул. Юнатская;

ул. 1-я Черепичная;

ул. 2-я Черепичная;

ул. Глебова;

пер. Вишневый;

пер. Космический, 2, 4, 5, 6;

Чумацкий шлях, 39/91, 93, 95/2, 95;

ул. Великотырновская, 35/1, 37/1, 39.

Всего без воды оказались более двух десятков улиц и переулков в разных частях Полтавы.

Когда восстановят водоснабжение

В «Полтававодоканале» подчеркнули, что подачу воды возобновят сразу после завершения ремонтных работ. Точного времени коммунальщики пока не называют — все будет зависеть от сложности устранения порыва.

Жителям, чьи адреса попали в перечень, советуют на это время сделать запас воды для бытовых нужд. Узнать о восстановлении водоснабжения можно на официальной странице коммунального предприятия в соцсетях.

Ранее Politeka сообщала, вводятся отключения света в Полтавской области: опубликованы графики с 7 по 9 сентября.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области 3 и 4 сентября: в каких населенных пунктах не будет электричества.

Также Politeka сообщала, дефицит продуктов в Полтавской области: аграрии приостановили работу, а в магазинах ажиотаж.