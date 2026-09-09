В начале сентября в Украине подорожали овощи борщевого набора. Больше всего за первую неделю осени прибавила в цене свекла, свидетельствуют данные столичного оптового рынка.

Цены на продукты в Украине снова пошли вверх: в начале осени заметно подорожали овощи борщевого набора. За первую неделю сентября свекла подорожала более чем на треть, свидетельствует актуальная статистика столичного оптового рынка.

Больше всего за эту неделю прибавила в цене свекла — с 11 до 15 гривен за килограмм. Это рост более чем на треть стоимости.

Морковь в мелкооптовой торговле подорожала на одну гривну — с 13 до 14 гривен за килограмм. Репчатый лук прибавил две гривны: с 13 до 15 грн/кг. Правда, еще две недели назад лук стоил дороже — 17 гривен за килограмм.

Зато белокочанная капуста в течение сентября держится на отметке 20 гривен за килограмм. Картофель вторую неделю подряд стабильно стоит в среднем 12 грн/кг с разбросом 11–13 гривен. Поскольку еще 21 августа клубень стоил выше — 13 гривен за килограмм, нынешняя цена может быть самой низкой в сезоне.

На львовском оптовом рынке «Шувар» картофель с начала сентября также держится на уровне около 10 гривен за килограмм — это на гривну ниже, чем год назад в этот же период.

В то же время огурцы и помидоры продолжили дорожать, хотя уже не так активно, как неделей ранее. Огурцы прибавили 5 гривен — из диапазона 25–50 до 30–55 грн/кг, а помидоры выросли с 25–35 до 25–40 гривен за килограмм.

Из-за выхода из строя холодильного оборудования на складах торговых сетей продукты питания в Украине осенью будут дорожать. В первую очередь это коснется молочных и замороженных продуктов. Мясная группа может подорожать в пределах 10%, а крупы — до 15%.

Ранее Politeka сообщала, цены на продукты в Украине: супермаркеты сообщили, какие товары можно купить значительно дешевле.

Также Politeka сообщала, мировые цены на продукты взлетели до максимума за 4 года: индекс ФАО достиг 133,3 пункта.

Как сообщала Politeka, подорожание продуктов в Украине: когда цены на овощи могут резко пойти вверх.