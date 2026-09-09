Рецепт варенья из слив на зиму поможет получить насыщенный вкус и сохранить форму аккуратных долек без магазинных загустителей — понадобятся только сливы, сахар и вода.

Сливовое варенье за 5 минут без многочасовой варки уже знакомо многим хозяйкам, однако классический рецепт варенья из слив на зиму дает совсем другой результат — густую консистенцию и целые полупрозрачные дольки.

Для приготовления понадобятся всего три ингредиента: 1 кг слив сорта «Угорка», 800 г сахара и 100 мл воды. Этой порции хватит на две банки объемом по 0,5 литра.

О рецепте варенья из слив на зиму рассказала фудблогер katarina movchan в Instagram. Она советует выбирать именно спелые угорки: они плотные, хорошо держат форму при варке и дают насыщенный темно-бордовый цвет.

Как сварить сливовое варенье пошагово

Сливы тщательно промойте, разрежьте каждую пополам и удалите косточки. Крупные плоды можно разделить на четвертинки.

В кастрюлю с толстым дном всыпьте сахар, влейте воду и сварите легкий сироп на небольшом огне, пока сахар полностью не растворится. Затем выложите подготовленные дольки в горячий сироп, аккуратно перемешайте и оставьте настаиваться на 4–6 часов.

Поставьте кастрюлю на медленный огонь, доведите до кипения и варите 10–15 минут, снимая пену. Затем дайте варенью полностью остыть — еще 6–8 часов.

Нагревание и варку повторите еще 1–2 раза. Во время последнего кипятите массу около 15 минут, пока сироп не станет умеренно густым, а дольки — полупрозрачными.

Горячее варенье разложите в стерилизованные банки, герметично закатайте крышками и укутайте полотенцем до полного остывания. Храните закрутки в темном прохладном месте.







Ранее Politeka сообщала, рецепт квашеной капусты со свининой: секрет нежного мяса и насыщенного вкуса.

Также Politeka сообщала, рецепт домашней аджики на зиму: как быстро приготовить острую закуску из помидоров.