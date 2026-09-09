Фрикадельки из куриного фарша — более лёгкая альтернатива классическим мясным шарикам, а главный секрет их сочности — обычный тёртый сыр. Готовятся они в духовке без жарки и лишней грязи.

Рецепт куриных тефтелей мы уже публиковали — а эти фрикадельки готовятся ещё проще: без жарки и без лишней грязи на кухне.

Куриный фарш — более лёгкая основа для таких мясных шариков, а тёртый сыр, добавленный в смесь, плавится во время запекания и делает каждый кусочек нежным и сочным.

Ингредиенты для фрикаделек

450 г куриного фарша;

1 большое яйцо;

½ стакана (120 мл) панировочных сухарей панко;

¼ стакана (примерно 25 г) тёртого пармезана;

1 небольшой зубчик чеснока;

2 столовые ложки оливкового масла;

½ чайной ложки соли;

¼ чайной ложки молотого чёрного перца.

Как приготовить фрикадельки: пошагово

Шаг 1. Разогрейте духовку до 200 °C и застелите большой противень пергаментной бумагой.

Шаг 2. В большой миске соедините куриный фарш, яйцо, сухари панко, пармезан, измельчённый чеснок, оливковое масло, соль и перец. Осторожно перемешайте лопаткой, но недолго — иначе шарики получатся плотными.

Шаг 3. С помощью маленькой ложки для мороженого или влажными руками сформируйте примерно 26 шариков одинакового размера и выложите их на подготовленный противень.

Шаг 4. Запекайте 15–20 минут, затем переверните шарики лопаткой и готовьте ещё 5 минут до золотистой корочки.

Готовность удобно проверить кухонным термометром: внутри она должна достичь примерно 74 °C, а на разрезе шарики должны быть белыми.

Подавайте готовые шарики горячими с рисом, пастой, лёгким салатом или как закуску с любимым соусом. Остатки храните в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней и разогревайте в микроволновке, чтобы они не пересохли. Сырые шарики можно заморозить и запекать прямо из морозильной камеры.

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