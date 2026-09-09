Рецепт куриных тефтелей мы уже публиковали — а эти фрикадельки готовятся ещё проще: без жарки и без лишней грязи на кухне.
Куриный фарш — более лёгкая основа для таких мясных шариков, а тёртый сыр, добавленный в смесь, плавится во время запекания и делает каждый кусочек нежным и сочным.
Ингредиенты для фрикаделек
- 450 г куриного фарша;
- 1 большое яйцо;
- ½ стакана (120 мл) панировочных сухарей панко;
- ¼ стакана (примерно 25 г) тёртого пармезана;
- 1 небольшой зубчик чеснока;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- ½ чайной ложки соли;
- ¼ чайной ложки молотого чёрного перца.
Как приготовить фрикадельки: пошагово
Шаг 1. Разогрейте духовку до 200 °C и застелите большой противень пергаментной бумагой.
Шаг 2. В большой миске соедините куриный фарш, яйцо, сухари панко, пармезан, измельчённый чеснок, оливковое масло, соль и перец. Осторожно перемешайте лопаткой, но недолго — иначе шарики получатся плотными.
Шаг 3. С помощью маленькой ложки для мороженого или влажными руками сформируйте примерно 26 шариков одинакового размера и выложите их на подготовленный противень.
Шаг 4. Запекайте 15–20 минут, затем переверните шарики лопаткой и готовьте ещё 5 минут до золотистой корочки.
Готовность удобно проверить кухонным термометром: внутри она должна достичь примерно 74 °C, а на разрезе шарики должны быть белыми.
Подавайте готовые шарики горячими с рисом, пастой, лёгким салатом или как закуску с любимым соусом. Остатки храните в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней и разогревайте в микроволновке, чтобы они не пересохли. Сырые шарики можно заморозить и запекать прямо из морозильной камеры.
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