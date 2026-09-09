В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными и не имеющие отсрочки или бронирования. Юристы объяснили, как призывают тех, кому уже за 50, и до какого возраста продолжается призыв.

Мобилизация в Украине всё чаще касается вопроса возраста призыва. Как объясняют юристы, мужчин в возрасте от 50 до 60 лет мобилизуют на тех же основаниях, что и остальных военнообязанных, — отдельных исключений закон не предусматривает.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации призыву подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, признанные годными к службе и не имеющие отсрочки или бронирования. Главные условия призыва одинаковы для всех возрастных групп.

Кого призывают в первую очередь

Конкретные планы мобилизации определяет Генеральный штаб ВСУ. Территориальные центры комплектования получают внутренние мобилизационные задания: необходимое количество военнослужащих, рекомендуемый возраст, военно-учётные специальности и другие потребности.

Такие документы не публикуют — они относятся к служебной информации. Поэтому назвать официальные критерии, по которым в первую очередь призывают мужчин старше 50 лет, невозможно.

До какого возраста могут мобилизовать

Предельный возраст мобилизации для рядового, сержантского, младшего и старшего офицерского состава составляет 60 лет. Годного к службе мужчину без отсрочки могут призвать даже в 59 лет.

После достижения 60 лет мобилизацию уже не проводят. Для высшего офицерского состава предельный возраст пребывания на службе составляет 65 лет.

Что главное для военнообязанного 50+

Прежде всего стоит проверить собственный военно-учётный документ и при наличии оснований своевременно оформить отсрочку или пройти военно-врачебную комиссию. Именно заключение ВВК и отсутствие отсрочки определяют, подлежит ли человек призыву.

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