Военнослужащие срочной службы, участники боевых действий, ветераны военной службы и другие категории защитников имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Чтобы воспользоваться льготой, нужен документ, подтверждающий статус.

Льготы на проезд в Украине распространяются на многие категории населения, и среди них — военные и ветераны, которых в общественном транспорте должны перевозить бесплатно. Для этого достаточно предъявить документ, подтверждающий статус, однако есть нюансы.

О правилах бесплатного проезда рассказал портал Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Бесплатной юридической помощи. Специалисты перечислили, кто именно из военных может ездить без оплаты и что делать, если перевозчик отказывает.

Кого из военных возят бесплатно

Право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют, в частности, участники боевых действий и военнослужащие срочной службы. Отдельно льгота распространяется на лиц с инвалидностью вследствие войны и людей, которые их сопровождают.

Бесплатно ездить могут также ветераны военной службы, правоохранительных органов, полиции и СБУ. Право сохраняется и за родителями погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Какой транспорт охватывает льгота

Бесплатным является проезд в городском пассажирском транспорте, кроме такси. Льгота также действует на автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности.

Отдельно военные могут бесплатно пользоваться железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения, а также автобусами пригородных и междугородных маршрутов. Это касается внутрирайонных, внутри- и межобластных рейсов — расстояние поездки и место проживания значения не имеют.

Какой документ нужно предъявить

Чтобы воспользоваться льготой, пассажир должен показать документ, подтверждающий право на бесплатный проезд. Это удостоверение соответствующего статуса — участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, ветерана военной службы и т.д.

В городах, где действует автоматизированная система учета оплаты проезда, дополнительно нужен электронный билет. То есть одного удостоверения может быть недостаточно — стоит заранее уточнить правила в конкретном городе.

Что делать, если водитель отказывается везти бесплатно

Отказ не стоит оставлять без внимания. Прежде всего зафиксируйте как можно больше деталей поездки: данные перевозчика и водителя, номер транспортного средства, время и маршрут. Сохраните билет и, если есть возможность, запишите контакты свидетелей.

Далее можно обратиться с заявлением в полицию, Государственную службу Украины по безопасности на транспорте или в орган местного самоуправления, на территории которого проходит маршрут. К заявлению советуют приложить копии удостоверения и проездного билета.

Кроме военных, право на бесплатный проезд в сентябре имеют также пенсионеры по возрасту, дети до шести лет без отдельного места, дети-сироты, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и ликвидаторы аварии, люди с инвалидностью I и II групп и другие категории. Для всех обязательным остается документ, подтверждающий льготу.

Ранее Politeka сообщала, с сентября военным пенсионерам отменяют бесплатный проезд: льгота только в коммунальном транспорте.

Как сообщала Politeka, бесплатный проезд в Кропивницком: в горсовете рассказали, как оформить транспортную карту.

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