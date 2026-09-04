Пенсіонери за віком мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, але ця пільга діє не скрізь. Розповідаємо, у яких видах транспорту доведеться платити за квиток у вересні 2026 року.

Правила безкоштовного проїзду в громадському транспорті для пенсіонерів продовжують діяти, однак скористатися безкоштовним проїздом можна далеко не всюди. Як повідомляється в постанові Кабінету Міністрів «Про безкоштовний проїзд пенсіонерів у громадському транспорті», частина видів транспорту обслуговує літніх людей виключно на платній основі.

Де пенсіонери не платять за проїзд

Державна пільга на безкоштовний проїзд поширюється на пенсіонерів за віком у чотирьох видах громадського транспорту. Йдеться про приміські електрички, трамваї, тролейбуси, а також міські автобуси, які курсують комунальними маршрутами.

У якому транспорті доведеться платити

Натомість пенсіонери за віком обслуговуються на платній основі в таксі, міжміських автобусах і поїздах далекого сполучення. Це стосується плацкартних, купейних і спальних вагонів, а також швидкісних поїздів «Інтерсіті».

Окреме питання — маршрутні таксі. Зазвичай це приватні перевізники, які можуть не погоджуватися з рішеннями місцевої влади щодо безкоштовних поїздок. Щоб зменшити фінансові втрати, вони нерідко обмежують кількість пільгових місць у салоні або встановлюють часові обмеження для пільговиків.

Що робити, якщо перевізник вимагає оплату

Якщо перевізник попри пільгу вимагає гроші, варто зафіксувати факт порушення: записати номер транспортного засобу та дані водія, а тоді звернутися зі скаргою до поліції. Наявний квиток стане доказом того, що пенсіонеру довелося витратити кошти на оплату проїзду.

Водночас можуть діяти окремі місцеві або державні програми, які забезпечують літнім людям доступ до безкоштовних поїздок. Точну інформацію про такі пільги варто уточнювати безпосередньо в органах місцевого самоврядування.

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