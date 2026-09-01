Чернівецька міська рада нагадала, що з 1 вересня діють оновлені умови проїзду для учнів і студентів у комунальному транспорті. Деталі про тарифи — у матеріалі.

Напередодні 1 вересня у Чернівцях нагадали, скільки коштуватиме проїзд для учнів і студентів у комунальному транспорті. Інформацію опублікувала Чернівецька міська рада, поширивши повідомлення Чернівецького тролейбусного управління. Оновлені умови проїзду діють у місті з початку навчального року і стосуються тролейбусів та автобусів комунального перевізника.

У комунальному транспорті Чернівців передбачено кілька тарифів залежно від статусу пасажира та дня тижня. Окремо визначено вартість поїздок для школярів, окремо — для студентів. Крім того, ціна відрізняється у будні, вихідні та святкові дні. Тому перед поїздкою пасажирам радять звертати увагу на день тижня та вид транспорту.

Скільки платять учні

Для учнів проїзд в автобусі у будні коштує 10 гривень. У вихідні та святкові дні школярам доведеться сплатити повну вартість — 20 гривень. Натомість тролейбус для учнів залишається безкоштовним протягом усього тижня. Така норма допомагає школярам економити на щоденних поїздках до школи та гуртків.

Безкоштовний проїзд у тролейбусі має обов'язкову умову: потрібно валідувати учнівську транспортну картку. Без валідації поїздка не зарахується як пільгова. Валідувати картку слід одразу після входу до салону, приклавши її до зчитувача. Якщо картка не зчитується, пасажиру необхідно звернутися до водія.

Скільки платять студенти

Для студентів тролейбус коштує 8 гривень — але лише за наявності студентського квитка. В автобусі студенти сплачують повну вартість проїзду — 20 гривень. Пільгова ціна у тролейбусі діє щодня, незалежно від того, будні це чи вихідні. Головна умова — мати при собі чинний студентський квиток, який підтверджує право на знижку.

Як отримати транспортну картку

Студентську транспортну картку можна придбати безпосередньо у водія. Це єдиний спосіб, який назвали в міській раді, щоб скористатися пільговим проїздом у тролейбусі за 8 гривень. Оплата за картку здійснюється на місці, після чого нею можна користуватися одразу. Учнівську картку також слід тримати при собі під час кожної поїздки.

У міськраді привітали школярів і студентів із початком навчального року та побажали успіхів у навчанні. Нові умови проїзду починають діяти з 1 вересня. Пасажирам радять заздалегідь подбати про наявність транспортної картки, щоб уникнути черг у перші дні навчального року.