З 1 вересня в Україні зростуть зарплати вчителів, академічні стипендії та запрацює виплата «Пакунок школяра» для родин першокласників.

Зміни в школах в Україні з вересня цього року торкнуться і гаманців: зростуть зарплати вчителів, академічні стипендії, а родини першокласників зможуть отримати одноразову виплату на підготовку дитини до школи.

Найпомітніша зміна — підвищення оплати праці вчителів ще на 20%. Це вже другий етап перегляду зарплат: у січні 2026 року педагогам додавали 30%, тепер суми збільшують повторно.

За орієнтовними розрахунками, які наводить Рівненська ОДА, після сплати податків молоді педагоги отримуватимуть від 12,8 до 17,7 тисячі гривень, а досвідчені — від 16,9 до 28,5 тисячі гривень. Підсумкова сума залежить від категорії, стажу та педагогічного навантаження конкретного працівника.

З нового навчального року зростуть і академічні стипендії для студентів. Мінімальна виплата для студентів закладів вищої освіти збільшиться з 2 до 4 тисяч гривень, а для студентів коледжів становитиме 3 020 гривень. Окрім цього, підвищаться президентські, парламентські та урядові стипендії.

«Пакунок школяра»: хто та як може отримати 5 тисяч гривень

Окрема програма передбачена для родин, у яких дитина йде до першого класу. У межах програми «Пакунок школяра» сім'ї можуть отримати одноразову державну виплату у розмірі 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи.

Кошти можна витратити на канцтовари, книжки, одяг, взуття та інші речі, необхідні для навчання. Заявку подає один із батьків або законний представник дитини.

Як оформити виплату

Оформити «Пакунок школяра» можна двома способами. Найпростіший — подати заявку через застосунок «Дія». Альтернативний варіант — звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України, де фахівці допоможуть заповнити документи.

Як повідомляє видання ОГО, на Рівненщині понад 6 тисяч родин уже отримали по 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Оформити виплату можуть сім'ї першокласників по всій Україні, незалежно від місця проживання.

Для отримання грошей батькам знадобиться документ, що підтверджує особу, та дані дитини. Після схвалення заявки кошти зараховують на банківський рахунок заявника.

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