Бісквіт на маслі готується з простих інгредієнтів з кухонної шафки — яєць, молока, масла, борошна та цукру, а завдяки одному важливому кроку він залишається вологим і ніжним навіть через кілька днів, на відміну від класичного сухого бісквіта.

Рецепт торта "Наполеон" ми вже публікували — а бісквіт готується зовсім по-іншому і не потребує багатошарового складання коржів.

Бісквіт — це та база, яка є в основі багатьох тортів і десертів, і саме тому важливо, щоб він виходив ніжним, вологим і не розсипався під час різання. Класичний бісквіт часто підсихає вже за кілька годин, і навіть щедра порція крему не завжди рятує ситуацію. Цей рецепт бісквіту готується з простих продуктів, які є на кожній кухні, але має одну важливу відмінність від звичного підходу — м'яке масло вбивають безпосередньо в сухі інгредієнти, а не додають окремо. Саме цей крок і робить бісквіт вологим та ніжним навіть через кілька днів після випікання.

Інгредієнти для бісквіту

масло вершкове несолене — 225 г, м'яке, розрізане на 8 шматочків

яйця великі — 4 шт., кімнатної температури

молоко — 125 мл, кімнатної температури

екстракт ванілі — 2 ч.л.

борошно пшеничне — 265 г (приблизно 1 3/4 склянки)

кукурудзяний крохмаль — приблизно 30 г (1/4 склянки)

розпушувач — 2 ч.л.

цукор дрібний (або звичайний білий) — 330 г

сіль — 3/4 ч.л.

Для крему та начинки: вершки для збивання — 625 мл, цукор — 2 ст.л., екстракт ванілі — 1 ч.л., полуниця — 400 г, розрізана навпіл.

Як приготувати бісквіт: покроково

Розігрійте духовку до 180°C (або 160°C з конвекцією). Змастіть маслом дві форми діаметром 20 см, дно застеліть пергаментом.

У мисці змішайте яйця, молоко та ванільний екстракт до однорідності.

В іншій мисці на низькій швидкості міксера швидко перемішайте борошно, крохмаль, розпушувач, цукор і сіль.

Додайте до сухої суміші третину масла та почніть вимішувати на низькій швидкості, а щойно масло трохи вбереться — збільшіть швидкість і збивайте близько 10 секунд. Повторіть ще двічі з рештою масла, поки маса не стане нагадувати вологий пісок.

Влийте половину рідкої суміші, збийте до з'єднання, додайте решту й збивайте на середній швидкості майже до повної однорідності.

Розподіліть тісто між формами, розрівняйте поверхню та випікайте бісквіт 25 хвилин — дерев'яна шпажка має виходити чистою, але трохи вологою.

Дайте бісквіту охолонути на решітці щонайменше 15 хвилин, після чого дістаньте коржі з форм.

За бажанням зрівняйте верх кожного коржа гострим ножем, щоб шари виглядали рівними.

Збийте вершки з цукром і ванілю до стійких піків. Змастіть перший корж тонким шаром крему, викладіть половинки полуниці розрізом донизу, додайте ще трохи крему й накрийте другим коржем. Вкрийте верх і боки залишками крему, за бажанням прикрасьте бісквіт свіжою полуницею.

Такий бісквіт добре зберігається до трьох днів у щільно закритому контейнері й не встигає підсохнути. Якщо торт уже прикрашений кремом, тримайте його в холодильнику, а перед подачею дайте трохи постояти при кімнатній температурі.

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