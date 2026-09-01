Бисквит на масле готовится из простых продуктов из кухонного шкафчика — яиц, молока, масла, муки и сахара, а благодаря одному важному шагу он остается влажным и нежным даже через несколько дней, в отличие от классического сухого бисквита.

Рецепт торта "Наполеон" мы уже публиковали — а бисквит готовится совсем по-другому и не требует многослойной сборки коржей.

Бисквит — это та основа, которая лежит в базе многих тортов и десертов, и именно поэтому важно, чтобы он получался нежным, влажным и не рассыпался при нарезке. Классический бисквит часто подсыхает уже через несколько часов, и даже щедрая порция крема не всегда спасает ситуацию. Этот рецепт бисквита готовится из простых продуктов, которые есть на любой кухне, но имеет одно важное отличие от привычного подхода — мягкое масло вбивают прямо в сухие ингредиенты, а не добавляют отдельно. Именно этот шаг делает бисквит влажным и нежным даже через несколько дней после выпечки.

Ингредиенты для бисквита

масло сливочное несоленое — 225 г, мягкое, разрезанное на 8 кусочков

яйца крупные — 4 шт., комнатной температуры

молоко — 125 мл, комнатной температуры

экстракт ванили — 2 ч.л.

пшеничная мука — 265 г (примерно 1 3/4 стакана)

кукурузный крахмал — примерно 30 г (1/4 стакана)

разрыхлитель — 2 ч.л.

сахар мелкий (или обычный белый) — 330 г

соль — 3/4 ч.л.

Для крема и начинки: сливки для взбивания — 625 мл, сахар — 2 ст.л., экстракт ванили — 1 ч.л., клубника — 400 г, разрезанная пополам.

Как приготовить бисквит: пошагово

Разогрейте духовку до 180°C (или 160°C с конвекцией). Смажьте маслом две формы диаметром 20 см, дно застелите пергаментом.

В миске смешайте яйца, молоко и ванильный экстракт до однородности.

В другой миске на низкой скорости миксера быстро перемешайте муку, крахмал, разрыхлитель, сахар и соль.

Добавьте к сухой смеси треть масла и начните вымешивать на низкой скорости, а как только масло немного вберется — увеличьте скорость и взбивайте около 10 секунд. Повторите еще два раза с оставшимся маслом, пока масса не станет похожа на влажный песок.

Влейте половину жидкой смеси, взбейте до соединения, добавьте остальное и взбивайте на средней скорости почти до полной однородности.

Распределите тесто по формам, разровняйте поверхность и выпекайте бисквит 25 минут — деревянная шпажка должна выходить чистой, но слегка влажной.

Дайте бисквиту остыть на решетке минимум 15 минут, после чего достаньте коржи из форм.

При желании выровняйте верх каждого коржа острым ножом, чтобы слои выглядели ровными.

Взбейте сливки с сахаром и ванилью до устойчивых пиков. Смажьте первый корж тонким слоем крема, выложите половинки клубники срезом вниз, добавьте еще немного крема и накройте вторым коржом. Покройте верх и бока остатками крема, при желании украсьте бисквит свежей клубникой.

Такой бисквит хорошо хранится до трех дней в плотно закрытом контейнере и не успевает подсохнуть. Если торт уже украшен кремом, держите его в холодильнике, а перед подачей дайте немного постоять при комнатной температуре.

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