Национальный банк Украины обновляет критерии финансового мониторинга, по которым банки могут блокировать счет и карты клиентов — регулятор объяснил, какие операции попадут под усиленную проверку.

Новые правила карточных переводов в Украине дополняются обновленными критериями финансового мониторинга — Национальный банк готовит изменения, которые напрямую повлияют на блокировку счета и карт украинцев.

По информации НБУ, банки получат более четкие критерии для определения «нестандартной активности» клиентов. Как сообщает Перший бізнесовий, к таким операциям будут относиться резкие изменения объемов переводов, частые транзакции на значительные суммы, платежи, не соответствующие привычному финансовому профилю человека, а также операции на счета с повышенным риском.

При выявлении подозрительных признаков банк получит право временно приостановить операцию и запросить у клиента дополнительные документы, подтверждающие происхождение средств. Если клиент не предоставит объяснений — блокировка счета или карты может стать более длительной.

Какие операции попадают под усиленный контроль

Новые критерии Национального банка охватывают несколько типов финансового поведения. Среди них — нетипично крупные суммы переводов, которые ранее не фиксировались на счете клиента, частое дробление крупных сумм на мелкие транзакции, что может свидетельствовать о попытке обойти лимиты, а также регулярные поступления от большого количества разных отправителей.

В регуляторе подчеркивают: новые правила направлены прежде всего на повышение безопасности карточных расчетов, а не на ограничение пользователей. Подавляющее большинство клиентов не почувствует никаких изменений — мониторинг будет касаться только операций, выходящих за пределы привычного финансового поведения человека.

Что делать, если счет или карту заблокировали

Если банк приостановил операцию или заблокировал счет, клиенту необходимо обратиться в отделение своего финансового учреждения. Потребуется предоставить документы, подтверждающие законность происхождения средств: справку о доходах, налоговую декларацию, договор купли-продажи или дарения. Банк обязан рассмотреть объяснения и принять решение в течение нескольких рабочих дней.

Финансовые учреждения уже готовятся к обновлению внутренних систем анализа транзакций — в частности алгоритмов выявления подозрительных переводов и автоматических сценариев реагирования. Новые требования должны приблизить украинскую систему финмониторинга к европейским стандартам и помочь уменьшить количество случаев мошенничества, которые в последние годы демонстрируют рост.

Ранее Politeka сообщала, новые правила переводов с карты на карту: что нужно сделать, чтобы счет не заблокировали.