Маринованные огурцы по тайскому рецепту готовятся за считанные минуты и не требуют варки рассола — достаточно рисового уксуса и чили.

Рецепт овощного ассорти на скорую руку мы уже публиковали — а маринованные огурцы готовятся еще проще и становятся идеальным дополнением к острым и насыщенным блюдам.

Маринованные огурцы — одна из самых популярных закусок, которую можно сделать буквально за несколько минут без варки рассола и долгого ожидания. В британском кулинарном издании Good Food этот рецепт добавили как освежающий гарнир к тайскому карри, и именно сочетание рисового уксуса с чили делает вкус особенным — остро-кислым, который отлично балансирует жирные и насыщенные блюда.

Ингредиенты для маринованных огурцов

1 большой огурец;

4 столовые ложки (примерно 60 мл) рисового уксуса;

щепотка хлопьев чили;

щепотка соли.

Как приготовить маринованные огурцы: пошагово

Разрежьте огурец пополам вдоль. Чайной ложкой удалите серединку с семенами и выбросьте её — так огурец останется плотным и не даст лишней воды.

Нарежьте половинки огурца тонкими полукружочками.

Сложите ломтики в миску, добавьте рисовый уксус, хлопья чили и щепотку соли. Перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек.

Оставьте маринованные огурцы пропитываться, пока готовите основное блюдо — рисовый уксус быстро придаёт огурцам приятную кислинку и хрусткость.

Подавайте маринованные огурцы холодными — как гарнир к карри, острым блюдам с рисом или как самостоятельную легкую закуску. Хранить их лучше в холодильнике и съесть в течение суток, пока они максимально хрустящие.

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