Мужчина, которому только что исполнилось 25 лет, может оказаться в ситуации, когда бронирование еще не оформлено, а он уже подлежит мобилизации. Разбираемся, почему так происходит, что показал суд и как действовать работнику и работодателю.

Мобилизация работников в Украине напрямую зависит от военно-учетного статуса — и именно на рубеже 25 лет может возникнуть опасный пробел, когда бронирование еще не оформлено, а мужчина уже подлежит призыву. Такую ситуацию рассмотрел Хмельницкий окружной административный суд, и его решение обязывает быть внимательными и работников, и работодателей.

До достижения 25 лет мужчина в общем случае состоит на воинском учете призывников. Вместе с тем бронирование по статье 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» распространяется только на военнообязанных. Поэтому работодатель не может забронировать работника со статусом призывника, даже если предприятие имеет право осуществлять бронирование. Об этом говорится в разъяснении, которое приводит портал «Ветеран.Pro».

После 25-летия мужчину должны перевести с учета призывников на учет военнообязанных. Это происходит на основе электронных данных, без личного вызова в ТЦК и СП. Только после смены статуса появляется возможность оформить бронирование. Однако между сменой статуса и фактическим внесением сведений о бронировании в реестр может пройти несколько часов — и именно этот промежуток является критическим.

Закон предусматривает и другой нюанс: часть мужчин до 25 лет уже имеет статус военнообязанных. Речь идет о тех, кто проходил срочную службу, учился на военной кафедре или ранее был признан «ограниченно годным» по состоянию здоровья. Их работодатель может забронировать, но они одновременно могут подлежать мобилизации на общих основаниях.

Правовую позицию закрепило дело № 560/1437/26, которое рассмотрел Хмельницкий окружной административный суд. Решение по нему приняли 3 июля 2026 года. Суд подтвердил: сам день 25-летия не дает автоматической отсрочки, и если в реестре еще нет данных о бронировании, работник в этот переходный период может быть мобилизован.

Что делать работнику и работодателю

Чтобы не оказаться в такой ситуации, работодателю стоит заранее проверить военно-учетный статус мужчины, которому скоро исполнится 25 лет, а после смены статуса сразу подать документы на бронирование. Работнику следует следить, чтобы его данные были актуальными в реестре и в приложении «Резерв+», и держать на работе выписку о состоянии на учете.

Так что 25-летие само по себе не останавливает мобилизацию: решающими остаются актуальный военно-учетный статус и своевременно оформленное бронирование в реестре.

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