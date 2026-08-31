В Украине зафиксировано стремительное подорожание продуктов — популярный овощ, белокочанная капуста, только за неделю прибавил в цене 37%, а по сравнению с прошлым годом стоимость выросла на 59%.

Подорожание продуктов в Украине набирает обороты — по данным аналитиков EastFruit, только за последнюю неделю белокочанная капуста подорожала на 37%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли сразу на 59%.

Сейчас украинские сельхозпроизводители отгружают капусту по 15–22 гривны за килограмм. Еще неделей ранее максимальная цена не превышала 18 гривен за кило. Главной причиной ценового скачка эксперты называют выраженный дефицит предложения на рынке.

Почему дорожает капуста

Большинство хозяйств уже завершили реализацию ранних сортов капусты, а массовый сбор и продажа поздних сортов еще не начались. Именно этот разрыв между сезонами создал острый дефицит на рынке.

Ситуацию дополнительно усложнила аномальная жара, которая замедлила созревание нового урожая. Кроме того, на полях активно распространяются болезни и вредители, из-за чего качество части овощей существенно ухудшилось — нехватка качественной продукции только усиливает ценовое давление.

Учитывая высокий спрос со стороны покупателей и ограниченное предложение, украинские фермеры планируют и дальше повышать отпускные цены. Если текущие темпы продаж сохранятся, стоимость капусты может вырасти еще больше в ближайшие недели.

Что говорят во власти

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что, несмотря на российские удары по складам и распределительным центрам торговых сетей, дефицита продуктов в Украине пока нет. Существенного роста цен из-за последствий атак также не ожидается — ситуация остается контролируемой.

По словам министра, атаки РФ привели к нарушению работы отдельных логистических маршрутов, однако оснований говорить о нехватке продовольствия нет. В то же время подорожание отдельных овощей, в частности капусты, носит сезонный характер и связано прежде всего с рыночными факторами.

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