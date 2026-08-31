Карбонара с курицей готовится быстро и без лишних сложностей — этот рецепт превращает обычную пасту в сытный домашний ужин благодаря хрустящей панчетте и куриной грудке, обжаренной в её ароматном жире.

Рецепт домашней лазаньи с курицей мы уже публиковали — а карбонара готовится совсем иначе и намного быстрее. Это блюдо родом из Рима давно стало одной из самых популярных паст в мире: хрустящий свиной бекон, нежный яичный соус и пекорино — формула, которую трудно испортить, если знать несколько хитростей. В этом варианте классическую карбонару дополнили куриной грудкой, которую обжаривают в жире, оставшемся от панчетты — получилось сытнее, но не менее элегантно.

Ингредиенты для карбонары

панчетта — примерно 230 г, нарезанная мелкими полосками;

куриная грудка без кожи и костей — 2 куска, примерно 450 г всего;

соль — по вкусу (ориентировочно 1/2 чайной ложки для курицы, плюс для варки пасты);

яичные желтки — 6 крупных;

яйцо — 1 крупное;

сыр пекорино романо — примерно 85 г, тонко натёртый (около 1,5 стакана), плюс немного для подачи;

чёрный перец свежего помола — по вкусу;

ригатони или мецци ригатони — примерно 450 г (можно заменить спагетти или букатини);

вода для варки пасты — примерно 2 литра.

Как приготовить карбонару: пошагово

На холодную сковороду выложите панчетту одним слоем и жарьте на среднем огне, периодически помешивая, пока она не станет золотистой и хрустящей и не отдаст жир — это займёт 8-10 минут. Шумовкой переложите панчетту на бумажные полотенца, а жир оставьте в сковороде.

Куриную грудку со всех сторон посолите. В той же сковороде на среднем огне обжарьте курицу, время от времени переворачивая, пока она не станет золотистой с обеих сторон и не прогреется до 74°C внутри — это примерно 12-15 минут. Переложите на доску, дайте немного остыть и нарежьте кусочками примерно по 2-3 см.

В большой термостойкой миске взбейте желтки, целое яйцо и пекорино, приправьте перцем — это основа для соуса карбонары.

Наполните большую кастрюлю примерно 2 литрами воды, щедро посолите и доведите до кипения. Отварите пасту, время от времени помешивая, до состояния аль денте по инструкции на упаковке. Шумовкой быстро переложите горячую пасту в миску с яичной смесью и сразу активно перемешивайте, пока паста не покроется соусом и он не станет гладким и глянцевым. Добавьте панчетту и курицу, при необходимости подсолите.

Разложите карбонару по тарелкам, посыпьте дополнительным сыром и чёрным перцем.

Карбонару лучше подавать сразу, пока соус гладкий и глянцевый. Если осталась порция, храните её в герметичном контейнере не дольше суток и разогревайте на медленном огне, добавив немного воды, чтобы соус снова стал текучим — за время хранения он немного густеет и паста впитывает его в себя.

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